Microsoftは10月14日(米国時間)、「End of support for Office 2016 and Office 2019 - Microsoft Support」において、Microsoft Office 2016および2019のサポートを終了したと発表した。

サポート終了後に延長およびセキュリティ更新プログラムの提供は行われない。アプリの継続利用は可能だが、今後は深刻なセキュリティリスクにさらされることになる。

アップグレードを推奨

MicrosoftはOffice 2016および2019のユーザーに速やかなアップグレードを推奨している。企業および学校のIT管理者にはMicrosoft 365 AppsまたはOffice LTSC 2024へのアップグレードを提案し、個人ユーザーには次の選択肢を提案している。

Microsoft 365サブスクリプションに加入

Office 2024買い切りバージョンを購入

同社はMicrosoft 365サブスクリプション(PersonalまたはFamily)への加入が最適な選択肢としている。サブスクリプションはAIを含む最新機能を利用でき、1TBのOneDriveストレージ、Officeモバイルアプリの追加機能、複数デバイスへのOfficeインストールオプション、サポートへのアクセスなど、Officeのクラウド接続機能も受け取ることができる。

買い切りバージョンはサポート期間中(2029年10月まで)に限りセキュリティ更新プログラムおよび修正プログラムの提供を受け取ることができる。機能の更新はなく、サブスクリプション特典も提供されない(参考：「What's the difference between Microsoft 365 and Office 2024? - Microsoft Support」)。

アップグレードを検討する際には「Office にアップグレードする方法 - Microsoft サポート」を参考に、システム要件の確認、Outlookデータのバックアップ、その他の検討事項を考慮した移行計画を立て、公式手順「PC または Mac に Microsoft 365 または Office 2024 をダウンロード、インストール、または再インストールする - Microsoft サポート」に従って実施することが望まれている。