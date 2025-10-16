米オラクルは10月14日（現地時間）、AIをデータ管理の中核に組み込んだデータベースの最新版「Oracle AI Database 26ai」を発表した。

同製品はAIをデータおよび開発スタック全体で活用できる次世代AIネイティブ・データベースと位置づけられており、同社が掲げるビジョン「AI for Data（データにAIを）」を強化するものとなる。

「Oracle AI Database 26ai」は「Oracle Database 23ai」に代わる長期サポートリリース。ユーザーは2025年10月のリリースアップデートを適用するだけで、23aiから26aiの利用可能な機能へ切り替えられる。

Oracle Autonomous AI Lakehouse

新機能「Oracle Autonomous AI Lakehouse」により、「Apache Iceberg」のオープン表形式をサポートし、エンタープライズ全体でのAIと分析を実現する。現在、「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）」「Amazon Web Services」「Microsoft Azure」「Google Cloud」において利用可能で、同じクラウド上のDatabricksやSnowflakeとも相互運用が可能。

統合ハイブリッドベクトル検索

AIベクトル検索とリレーショナル、テキスト、JSON、ナレッジグラフ、空間検索を組み合わせ、関連するドキュメント、画像、動画、音声、構造化データの取得が可能。

AIベクトル検索とLLMとを組み合わせることで、LLMはプライベートデータと公開データの両方を加味した回答を提供できるようになる。

MCPサーバのサポート

Model Context Protocol（MCP）に対応しており、 LLMを活用したAIエージェントが、反復的な推論を用いて組織のデータベースへアクセスし、質問に答えられるようにする。

Private AI Services Container

Open Neural Network Exchange（ONNX）埋め込みモデル、オープンウェイトLLM、固有表現抽出（Named Entity Recognition, NER）などのAIモデルをプライベート・インスタンスで実行のために構築・テストされた環境（コンテナ）を提供する。

この環境を利用することで、データをサードパーティのAIプロバイダーと共有しないで済む。

エージェント型AIの組み込み

Oracle Autonomous AI Databaseで、AIエージェントを構築・展開・管理できる。カスタムに加えあらかじめ用意されたデータベース内ツール、REST経由の外部ツール、MCPサーバもサポートする。

ノーコードでAIエージェントを構築・展開できるフレームワークを提供する。エージェントは任意の環境（コンテナ）で動作させることができ、サードパーティクラウド上のエージェント型フレームワーク向けにデータを共有する必要がない。