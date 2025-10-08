ソフトバンクと米Oracle(オラクル)は10月8日、クラウド上のデータやシステムを自国の管理下で運用し、データ主権(ソブリン性)を備えたサービスの提供に向けて協業を開始した。協業にもとづき、ソフトバンクは日本市場向けのクラウドサービスとして「Cloud PF Type A」(クラウド・プラットフォーム・タイプ・エー)の提供を2026年4月から順次開始する。また、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure」(OCI)で提供されているAIサービスも、順次展開していく。

Cloud PF Type AはOCIの200種類以上のクラウド・AIサービスを利用可能

Cloud PF Type Aは、オラクルの「Oracle Alloy」を活用したクラウド基盤をソフトバンクの国内データセンターに導入し、ソフトバンクが管理・運用することでソブリン性を備えたクラウドサービスを提供する。

また、Cloud PF Type AはOCIの200種類以上のクラウド・AIサービスを利用できることに加え、暗号化キーを生成して管理するオラクルの暗号鍵管理サービス(KMS)「Oracle Cloud Infrastructure Vault」と、ソフトバンク独自のKMSを組み合わせることで、高度なセキュリティの確保を可能にするという。

さらに、ソフトバンクのマルチクラウド接続サービスやVPNサービスによる閉域網接続により、複数のクラウドサービスを安定的・効率的に利用できる環境を構築し、利便性と安全性・信頼性を両立。

加えて、ソフトバンクのMSP(Managed Service Provider)サービスを通して、企業や自治体のニーズに応じてクラウドの運用から管理までを支援する。ソフトバンクは、生成AIの活用拡大に伴い、今後ソブリン性を兼ね備えることが重要になることをふまえ、GPUの利用などを支えるクラウド基盤としてCloud PF Type Aを提供するほか、高速演算処理技術や生成AIの多様な活用ニーズにも対応可能なクラウド基盤の構築を目指す考えだ。