Microsoftは9月30日(米国時間)、「How to get the Windows 11 2025 Update｜Windows Experience Blog」において、Windows 11バージョン25H2の提供を開始したと発表した。24H2のすべての機能を含み、セキュリティに重点を置いたアップデートとされる。

How to get the Windows 11 2025 Update｜Windows Experience Blog

Windows 11バージョン25H2の入手方法

Windows 11バージョン25H2へのアップグレードは24H2を実行するデバイスで、Windows Updateの「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」オプションを有効にしているユーザーが対象となる。今後数か月かけて段階的に展開範囲を拡大していくことが予定されており、すべてのユーザーがすぐに入手できるわけではない。

24H2に最新のセキュリティ更新プログラムをインストールし、Windows Updateのオプションを有効にしている場合、展開対象となっているデバイスにはWindows Updateに「ダウンロードとインストール」ボタンが表示される。オプションを有効にしていないが展開対象となっているデバイスの場合、オプションを有効にして「更新プログラムのチェック」をクリックすると、ダウンロードとインストールが開始される。

展開対象となっていないが、すぐにアップグレードしたい場合は、「Windows 11 のダウンロード」から入手が可能。ただし、この方法でアップグレードすると「有効化パッケージ（eKB）」による高速アップグレードは実行されず、通常のインストール手順となる。ダウンロードとインストールに時間がかかる点に注意が必要だ。

Windows 11バージョン25H2のバージョン情報

Home、Pro、Pro Education、Pro for Workstationsエディションのサポートは2027年10月12日まで

なお、エンタープライズ向けのアップグレード情報は「An IT pro’s guide to Windows 11, version 25H2 - Windows IT Pro Blog」から確認することができる。Windows Autopatch、Microsoft 365 管理センターなどから入手可能とされる。

また、Windows Server Update Services(WSUS)経由のアップグレードは、10月14日にリリースが予定されている10月のセキュリティ更新プログラムと共に配信予定とのこと。

Windows 11バージョン25H2のHome、Pro、Pro Education、Pro for Workstationsエディションは2027年10月12日まで、Enterprise、Education、IoT Enterprise、Enterprise multi-sessionエディションは2028年10月10日までのサポートが予定されている。