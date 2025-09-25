ホンダモビリティランドとNTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は9月24日、モビリティリゾートもてぎ（栃木県芳賀郡茂木町）の敷地を活用して、最新の無線技術に関する広域検証フィールドを構築することを発表した。

ホンダモビリティランドは広大で管理された森を有する敷地、NTTドコモビジネスは無線技術を活用した産業分野におけるソリューションの知見をそれぞれ提供する。両社で構築するフィールドを通して、多様な産業分野における無線技術を活用した課題解決と新たなユースケースの開拓を目指す。

取り組みのイメージ

取り組みの背景

近年は産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やドローン、IoT活用、防災・減災対応など、さまざまな領域で無線通信の活用が進んでいる。無線通信の活用においては、利用用途ごとのソリューション要件を満たす通信環境の構築が求められている。

しかし、無線通信は電波暗室での実験やシミュレーション評価の品質と、実際の屋外環境での品質は異なる場合がある。特に広域な敷地の場合、トンネルや建物、土地の高低差といった複雑な地形、さらに天候の変化のような環境要因も加わることで、電波暗室などとの無線品質の乖離がより顕著になる。

また、検証には通信端末がさまざまな速度で自由に移動する空間の確保も必要だ。しかし、複雑な地形で通信端末がさまざまな速度で自由に移動できる広域で管理された安全な敷地は少ない。そのため、屋外における複数端末の同時利用時や、高速移動時の通信性能などの正確は把握は困難とされている。その結果、新たなユースケースの開拓が滞っている状況だ。

取り組みの概要

今回構築した実証フィールドは、モビリティリゾートもてぎの複雑な地形や施設環境を最大限に活用し、ローカル5Gや無線LAN、LPWA（Low Power Wide Area-network）、NTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク）といった無線システムを用いて構築している。

このフィールドを活用し、イベント時の混雑環境における高品質な通信や、ドローン・自動車の遠隔操縦に不可欠な「切れない無線」の実現に向けた検証を行い、具体的なユースケースの開拓を加速するとのことだ。

取り組みの先駆けとして、フィールドを活用してイベント業界向けにモータースポーツ分野におけるDXの推進を進める。具体的には、2025年9月26日より開催される「FIM MotoGP 世界選手権シリーズ 日本グランプリ」において、レース運営に関わる無線通信にローカル5Gを活用し、高品質なコミュニケーションを実現する。

サーキット場でのイベント開催時には、数万人規模の来場者がスマートフォンの無線通信を利用するため、キャリアの無線基地局への通信が増大する。そのため、来場者の無線通信によって運営に関わる無線通信が利用しづらい状態が発生する課題があった。

そこで、運営スタッフ間の質の高い情報連携を実現するため、サーキットコース全域をカバーするローカル5Gを、NTTドコモビジネスの置局設計ノウハウをもとに構築。この専用無線ネットワークを活用することで、来場者の通信に左右されない安定した情報連携が可能になるという。