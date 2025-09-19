米Notion Labsは9月18日（米国太平洋標準時間）、コラボレーションソフトウェア「Notion」に組み込まれたAIエージェント「Notion AIエージェント」の提供開始を発表した。Notion AIエージェントは業務遂行をサポートするだけでなく、実際のチームメンバーのように仕事を遂行するという。

企業内においては会議の調整や文書作成、繰り返しのタスクに多くの時間が費やされている。Notion AIエージェントはワークスペースに蓄積された知識を活用して、作業効率化を支援する。

Notion AIエージェントはNotionと連携したアプリやWeb上の情報などからも適切なコンテキストを取得することで、プロジェクト管理ポータルの構築、資料作成、データベース更新、定期報告書の自動生成などを実施するという。

Aiエージェント「Notion 3.0」

Notionはこれまで、Notion 1.0（ドキュメント）およびNotion 2.0（データベース）によって、さまざまなソフトウェアの機能を一カ所に集約することで情報の分散を解消してきた。

Notion 3.0ではNotion AIが「仕事をこなすエージェント」として機能する。これにより、作業の自動化が進み、人間同士のチームワークだけでなくAIエージェントとの新たな協働スタイルの創出にもつながるという。

AIエージェントにより生産性向上

AIエージェントは単に問いへの回答を提供するだけでなく、従来は人間が行っていた複数工程から成る業務全体を実行する。複数のページ編集やデータベース全体の更新など、複雑な作業も処理可能だ。

ツール間で情報を分析し意思決定を支援

Notionワークスペース内だけでなく、SlackやGoogleドライブなどの連携ツール、さらにはWeb検索を通じて、必要な情報にアクセスする。アクセス権のある情報のみを使用するほか、データベース検索機能を強化して複雑な情報を実行可能なインサイトに変換する。

AIをパーソナライズし活用を促進

AIエージェントは一人一人の仕事のスタイルや進め方を学習する。プロフィールページでAIエージェントの動作（回答方法、データの保存場所、参照すべき情報など）を指定できる。また、作業中にエージェントに「覚えておいて」と頼むと、自動的にその記憶をプロフィールに追加する。自身の業務に即したAIとして作業を実行するため、より自然に業務でAIを利用できる。

また、新しいMCPにより、CursorやClaudeなどの外部AIツールからNotionワークスペースに直接アクセスできるようになった。Microsoft Teams、SharePoint、OneDrive、Gmailとの連携機能も拡張され、より包括的な分析のためのWeb検索機能も利用可能だ。