NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は9月18日、IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想におけるAPN（All-Photonics Network）技術を取り入れたネットワークサービスを、新たなブランド「docomo business APN Plus powered by IOWN」(以下、docomo business APN Plus)として10月1日に提供開始することを発表した。

「docomo business APN Plus」はオンデマンドで帯域変更が可能な回線メニューの追加や、さらなる広帯域メニューの拡充などの機能強化により、AI時代に最適なAI-Centric ICTプラットフォーム構想を支える中核サービスとして展開していく方針とのことだ。

なお、これに伴い、既存のAPNサービス「APN専用線プラン powered by IOWN」(APN専用線)は「docomo business APN Plus」に統合される。

サービス提供の背景

近年は企業でのAI導入が進む中、AIアプリケーションを支えるインフラ基盤の重要性が高まっている。生成AIは対話型からAIエージェント型へと変化しており、AIエージェントの自律的な行動によって企業のネットワーク利用状況は日々変動すると予想される。

そのため、従来の「最大トラフィックを想定したネットワーク」から、「トラフィックに応じて回線容量をオンデマンドで調整できる柔軟なネットワーク」へと顧客の要望も変化すると考えられる。

また、AI基盤としてのデータセンターも、電力枯渇や企業の重要なデータの自社管理の観点から、プライベートAIデータセンター（コンテナ型データセンター）化が進展しており、事業の拡大に応じて拡張可能なコンテナ型データセンターの需要も拡大している。

このようなAI活用の拡大に伴う利用形態の変化や多様性に応じて、「docomo business APN Plus」は大容量、低遅延かつ揺らぎのない通信品質の特徴に加え、柔軟かつ迅速に帯域や経路変更ができるネットワークの実現を目指すという。

名称の由来

「docomo business APN Plus」は既存の「APN専用線」に"Plus"を加え、今後のサービスの拡張性を表現した。ソフトウェアでネットワークの帯域や経路変更などを柔軟に制御（Software-Defined化）し、将来的にはCognitive Foundationを活用した他システムのリソース効率化など複合的な価値を広げて提供していくとのことだ。

提供ラインアップ

「docomo business APN Plus」は下図のメニューを展開する。今後のラインアップとして、帯域保証型通信として最大1.2Tbpsの帯域を提供する予定。また、利便性の高いイーサネット(400GBASE-FR4/LR4)などのインターフェースを拡充する。

加えて、AI時代の利用形態に柔軟に対応するため、必要なときに帯域を変更できる「帯域・料金可変型（NaaSプラン）」も提供開始する。このプランでは、予め基本となる利用帯域を設定しておき、必要なときに「ビジネスポータル」やAPI（Application Programming Interface）からユーザーが帯域の増減が可能。

増速分の利用料金は日単位で、基本となる利用帯域に応じた定額料に加算される。さらに、基本となる利用帯域は月ごとに変更できるため、利用状況に応じてより経済的かつ効率的に運用できるという。