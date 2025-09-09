次世代AI検索・エージェントプラットフォーム「Felo（フェロー）」を開発・提供するFeloは9月12日、アローサル・テクノロジーとともに、『AIが変革するプレゼンテーションの未来：Felo AI Slide 2.0が実現する「超効率」オンラインセミナー』を開催する。

Felo AI Slide 2.0の特徴

Felo AI Slide 2.0は、情報収集、構成、デザイン、図版作成など、多岐にわたる手作業が続く従来のプレゼンテーション作成の常識を覆すという。

例えば、PDF、Word、Excelなど多様な形式の文書をAIが深度解析し、テキスト抽出に加えて、グラフ、画像、データ可視化コンテンツまで自動で識別・抽出し、専門性と正確性を保ったままPPTに融合する。

これにより、数時間かかっていた作業がわずか数分で、高クオリティのスライドセットを作ることができる。

また、AI編集チャットアシスタントがデザイン意図を理解し、自然言語での対話を通じてプロフェッショナルな修正提案やレイアウト最適化案を提供。「画像を左に」「この部分を強調」といった簡単な指示で、思い通りの調整が行える。

Felo AI Slideの画面イメージ

セミナーの概要

セミナーでは、アローサル・テクノロジーのCEOを務める佐藤拓哉氏が、ビジネスにおけるAI活用の重要性と、Felo AI Slide 2.0がもたらす企業全体の生産性向上について語る。

また、Felo.aiのMOのチャールズ氏が、Felo AI Slide 2.0の開発背景、後の展望について、デモンストレーションを交えながら深掘りする。