電通は8月29日、ENEOS、日本航空、日本マクドナルド、富士フイルムホールディングス、三井不動産と連携し、営業職における女性活躍を推進する「働きやすさNEXTプロジェクト」を始動すると発表した。

プロジェクトの概要

このプロジェクトは、女性営業職が抱える特有の課題について、女性自身の意見を基点に、男性社員や経営層を含む関係者が幅広く議論し、課題の可視化や解決策の提案を目指すもの。

具体的には、生成AIやアンケート調査を活用した定期的なワークショップを実施し、2025年度内をめどに課題とその解決案をまとめた提言を公開する予定だという。

設立の背景

社会で活躍する女性は増加傾向にあるものの、課長相当以上における女性比率は13.1%にとどまっており、営業職では「ロールモデルが少ない」「家庭との両立が難しい」といった固定観念や環境の制約が、挑戦や継続を阻む要因とされている。

この課題に対応するため、営業職における女性活躍の推進に課題意識を持ち、対話や情報交換を重ねてきた6社が連携し、このプロジェクトを立ち上げたとのことだ。

6社は、女性営業職が働きやすい環境づくりや固定観念の見直しに取り組み、中長期的には女性管理職比率の向上を目標に掲げ、業界を超えた連携を通じて多様な人材が活躍できる職場環境の実現を推進していくとしている。