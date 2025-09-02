電通は9月1日、電通総研と共同で、クリエイティビティを生かしてものづくり現場に活気を生み出す変革支援サービス「ゲンバニ」の提供を開始したことを発表した。。

「ゲンバニ」の概要

近年、競争激化に伴う生産管理の強化により、ものづくり現場では閉塞感が広がり、創造性や柔軟性が阻害されるケースがあるという。

「ゲンバニ」は、製造業の工場などで働く人の感情に着目し、電通グループのクリエイティビティとコンサルティング知見を融合したサービス。

構成要素は、クリエイティブを受け入れる土壌を整える「Cultivation」、新たな発想を生み出す「Creativity」、アイデアの実現を伴走する「Craft」の3つ。

「Cultivation」は、対話型ワークショップで価値観を掘り起こし、現場の硬直した認識をほぐす。「Creativity」では、クリエイターが発想を広げ、社員と共に実行策を立案。「Craft」は、仕組みづくりや空間設計から社外PRまで、実装プロセスを支援するとしている。

今後の展望

同サービスを通じて、業務マニュアルの自分ごと化や従業員の個性の可視化、職場デザインによる愛着向上といった工夫を重ねることで、合理化や効率化だけでは導けない新しい視点やアプローチで、働く人のモチベーションを高め、ものづくり現場を活性化するとしている。

電通と電通総研は、今後もクリエイティビティを生かした変革支援を通じて、ものづくり現場に活気を生み出し、顧客の生産性向上に貢献するサービス拡充に取り組むとしている。