電通は8月26日、独自データを活用してマーケティングターゲットを探索し、広告メッセージのコンセプトを提案する生成AIツールを電通デジタルと共同開発し、同日より国内電通グループ各社での運用を開始したことを発表した。。

ツール分析画面

ツールの概要

同ツールは、すでに運用中のAIコピーライター「AICO2」と連携し、広告メッセージ案の概念設計から「心に響くコピー」の自動生成まで一気通貫で実現できるという。

電通独自のデータ基盤「COSMOS DATA」内の生活者パネルデータを活用し、137の商品カテゴリ・計4915銘柄にわたる購入意向などの情報を基に、従来は数時間を要していたターゲット分析やコンセプト開発を数分で完了できるようになるとしている。

また、熟練プランナーの知見を学習しており、ターゲットの心に響く広告メッセージのコンセプト案を複数生成可能だという。さらに、完成したメッセージコンセプトを「AICO2」と連携させることで、各ターゲットに最適化したコピーまで自動生成可能だという。

両社は、このツールを「ともに高め合う良きパートナー」と位置づけ、ブランディング領域における高品質な広告制作を実現し、顧客の事業成長に貢献していくとしている。