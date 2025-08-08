Microsoftは8月7日(現地時間)、「Microsoft incorporates OpenAI’s GPT-5 into consumer, developer and enterprise offerings - Source」において、 OpenAIの最新AIシステム「GPT-5」を同社製品およびサービスに組み込んだと発表した。

Microsoft CopilotではGPT-5を無償で提供し、難しい質問への回答、洗練された文章、アイデアの画像への変換などが可能としている。

Microsoft CopilotでGPT-5を試す

Microsoft CopilotのGPT-5はWindows、Mac、Android、iOS、Webサイト(https://copilot.microsoft.com/)から利用可能だ。アプリを起動またはWebサイトにアクセスすると、プロンプト入力欄が「クイック応答(Quick response)」になっている。この選択肢を「Smart(GPT-5)」に変更するだけで、GPT-5を体験することができる。

画像の生成についてはサインインが必要となるが、その他の利用についてはサインインは必要ないとみられる。サインインが必要か否かはCopilotが教えてくれるので、試してみて必要になってからサインインする使い方も可能だ。

さまざまなサービスで提供を開始

MicrosoftはCopilotの他にもさまざまなサービスにGPT-5を組み込んでいる。一部は無償で提供されるが、基本的にはライセンスを購入して利用することになる。各サービスの対応状況、機能の概要は次のとおり。

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilotはライセンスの有無でサービスの内容が異なる。ライセンスを所有するユーザーは、すぐにGPT-5を利用することができ、Microsoft 365内のWebデータと業務データ(カレンダー、メール、チャット、ドキュメント、会議、連絡先)の両方を推論し、完全なコンテキストに基づいた応答を提供できるとのこと。また、優先アクセス権が設定され、高負荷時にも応答時間の短縮と、一貫した可用性が提供される。

ライセンスを所有しないユーザーには、今後数週間かけてGPT-5が段階的に展開される予定とのこと。標準アクセス権が設定され、高負荷時には通知の上で利用を制限される可能性がある。

GitHub CopilotとVisual Studio Code

GitHub Copilotでは、すべての有料プランにGPT-5(public preview)が導入される。github.comのGitHub Copilot Chat、Visual Studio Code(Agent、Ask、Editモード)、GitHub Mobileのチャットモデルピッカーからアクセスできるとのこと。Copilot EnterpriseおよびBusinessではオプトインとなっており、組織の管理者はGPT-5ポリシーを有効にする必要がある。

Azure AI Foundry

Azure AI Foundryでは、すべての開発者向けにGPT-5が導入される。API経由での利用が可能で、モデルルーターによってオーケストレーションされるとのこと。

また、Foundry Agent Serviceへの対応も予定されている。最先端モデルとBrowser Automation Toolおよびモデルコンテキストプロトコル(MCP: Model Context Protocol)統合などのビルトインツールと組み合わせ、検索、Webアプリ、エンド・ツー・エンドのタスク、ポリシー管理、ツールの使用などをサポートするエージェントが実現できるという。

安全面にも配慮

Microsoft AI Redチームは、厳格なセキュリティプロトコルを用いてGPT-5推論モデルをテストしたという。その結果、マルウェアの生成、詐欺行為の自動化、その他の危害を含むいくつかの攻撃モードに対して、過去のOpenAIモデルよりも強力なAI安全性プロファイルが示されたと述べ、性能だけではなく安全面でも優れた機能を提供できることを明らかにしている。

これらMicrosoft製品に搭載された「GPT-5」は、8月7日から利用可能となっている。強力かつ高速な推論機能、複雑化するタスクへの対応、より長く複雑なコーディングタスクの達成、そして日常利用まで、幅広いニーズに応える最新のAIシステムの提供が開始されている。