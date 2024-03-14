RPAテクノロジーズとCData Software Japan 合同会社(以下略、CData)は3月13日、CDataが提供するコネクタを活用し、クラウドサービスとRPA(Robotic Process Automation)ツール「BizRobo!」を高度に連携する「Cloud Hub on BizRobo! Basic(以下略、Cloud Hub)」を提供することを発表した。
CDataの連携コネクタで、Salesforce、SAP、kintoneなどとも高度な連携
今回、提供される「Cloud Hub」は、RPAテクノロジーズが2022年5月から提供している「CData JDBC(Java Database Connectivity) Drivers」を活用したロボットシェアリングサービス「ROBOT-HUB」を更に高度化したサービス。困難だった多要素認証に対応した完全自動化、頻繁に起こるクラウドサービスのバージョン更新による再設定や微調整問題への対応など、自動化を中断する諸問題に対し各設定を「Cloud Hub」上で行うことで解決させ、影響を最小化したストレスフリーな自動化を提供。初回リリースとして、Salesforce、SAP、Microsoft、Google、kintoneなど要望の多いサービスとの連携ドライバーを提供する。手始めに「BizRobo! Basic」ユーザーを対象にサービスを提供、CDataサイドでは、夏以降、「Cloud Hub」に対応するクラウドサービスの種類を増加させていく予定だという。詳細情報は「BizRobo!」ユーザー向けWebサイト「My BizRobo!」で公開していく。