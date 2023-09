Microsoftは9月7日(米国時間)、「Background Removal in Paint begins rolling out to Windows Insiders|Windows Insider Blog」において、開発版Windows 11 (Windows 11 Insider Preview, version 11.2306.30.0 - Canary/Dev Channels)に対して配信を開始した最新のペイントアプリに背景削除機能を導入したと発表した。執筆時点では開発版のWindows 11でのみ試用することができるが、そう遠くない段階でほかのユーザーも利用できるようになると見られている。

Microsoftは発表の中で、背景削除処理のサンプルアニメーションを公開している。次のような画像データに対して、背景削除処理を実施している。

開発版ペイント - 背景削除処理中

背景削除処理が完了すると、次のように背景以外の画像のみが残った状態になる。

開発版ペイント - 背景削除処理後

背景削除処理はキャンバス全体に適用することも、選択した範囲に対して適用することもできる。

ペイントアプリは長らくWindowsに同梱されているデフォルトの画像編集アプリケーション。基本的な画像編集の機能を提供している。現在、ペイントアプリはアンインストールが可能となりMicrosoft Storeからインストールできるようになっている。Microsoft Storeからのインストールに切り替わったあとも積極的な変更は見られなかったが、今回の機能追加はペイントアプリとしては比較的大きな機能追加となる。