プロンプト例:Immersive, captivating, grayscale coloring, featuring a tiger in the tranquil mandala forest. The image is composed of lines and brushstrokes.(静かな曼荼羅の森にいる虎をモチーフにした没入感のあるグレースケールのぬり絵。繊細な線と筆跡で構成)