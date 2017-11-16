「オシロスコープ」の最新情報・話題まとめ
2019年03月05日(火)
テレダイン・レクロイ・ジャパン、社名をテレダイン・ジャパンに変更
計測機器 03/05 11:43
2019年02月20日(水)
テクトロ、神奈川県大和市に新たなサービスセンターを開設
計測機器 02/20 09:42
2019年01月09日(水)
キーサイト、低価格オシロ「InfiniVision 1000Xシリーズ」に4ch品を追加
計測機器 01/09 09:05
2018年11月22日(木)
レクロイ、16ビット高分解能の任意波形発生器を発表
計測機器 11/22 15:18
2018年10月23日(火)
テクトロ、9型タッチパネル任意波形/ファンクションジェネレータを発表
計測機器 10/23 14:50
2018年09月20日(木)
キーサイト、110GHz帯域対応オシロシリーズに13～70GHzモデルを追加
計測機器 09/20 09:07
2018年07月17日(火)
テクトロ、高速/低ノイズ化により高信号忠実度を実現したオシロを発表
計測機器 07/17 09:12
2018年07月12日(木)
キーサイト、110GHz帯域幅を実現したリアルタイムオシロを発売
計測機器 07/12 17:50
Keysight World 2018 東京 - キーサイトにとっての要となる日本市場
計測機器 07/12 17:01
2018年06月28日(木)
100万回/秒の波形更新レートを実現するオシロスコープが登場
計測機器 06/28 08:00
2018年06月21日(木)
2018年06月18日(月)
キーサイト、高性能なUSB接続タイプの計測器シリーズを発表
計測機器 06/18 09:00
2018年05月15日(火)
レクロイ、12ビット・8GHz帯域のオシロスコープを発表
計測機器 05/15 07:00
2018年04月19日(木)
2018年01月31日(水)
キーサイト、シミュレーション/設計/テストの統合プラットフォームを発表
計測機器 01/31 17:33
2017年11月16日(木)
テクトロ、組み込み/自動車/航空機器設計向け解析ソリューションを発表
計測機器 11/16 17:29
テクトロ、オシロスコープ「5シリーズ MSO」にモニタレスモデルを追加
計測機器 11/16 16:55
2017年09月22日(金)
アンリツとレクロイが協業 - PCI Express 4.0試験自動化システムの構築へ
計測機器 09/22 19:25
2017年07月13日(木)
キーサイトの基本はカスタマの技術革新を助けること - CEOが語った成長戦略
計測機器 07/13 08:00
2017年06月06日(火)
テクトロ、従来の基準を一新するミッドレンジ・オシロ「5シリーズ」を発表
計測機器 06/06 12:59
2017年03月02日(木)
キーサイト、6万円台から購入できる6-in-1オシロスコープシリーズを発表
計測機器 03/02 17:52
2017年02月23日(木)
キーサイト、オシロスコープ機能などを提供するPXIeモジュール10機種を発表
計測機器 02/23 11:00
2017年02月02日(木)
テクトロ、最高32Gbpsに対応したプロトコルアウェアBERTを発表
計測機器 02/02 08:00
2016年11月11日(金)
レクロイ、電源レールプローブ「RP4030」とSPMIデコードオプションを発表
計測機器 11/11 08:00
2016年06月23日(木)
2016年05月25日(水)
テクトロ、アナログ/任意/デジタルを統合した3in1波形ジェネレータを発表
計測機器 05/25 18:02
2016年02月17日(水)
テクトロニクス、インターコネクトの特性評価を簡単にする新ソリューション
組み込み 02/17 18:19
2016年01月28日(木)
日本NI、オールインワン計測器「VirtualBench」の新バージョンを発表
計測機器 01/28 16:57
2015年12月22日(火)
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