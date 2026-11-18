アメリカ・テキサス州マンスフィールドに本社を構えるマウザーは、半導体・電子部品の正規代理店として、世界各国の顧客に製品を提供してきた。近年では製造現場の自動化を支える産業オートメーション市場にも本格参入し、事業領域をさらに広げている。

同社は、マンスフィールドの倉庫に125万種類に及ぶ製品を在庫として保有し、世界30カ所のカスタマーサービス拠点とWebサイトを通じて、迅速に製品を届ける体制を構築している。注文を受けてから原則24時間以内に出荷し、日本にも4日ほどで製品を届けることが可能だ。

本稿では、来日したマウザー社長のJeff Newell氏と、製品担当シニアバイスプレジデントのKristin Schuetter氏へインタビューを実施。マウザーの強みや日本市場への期待、産業オートメーションを含む今後の成長戦略について話を聞いた。

（右）Mouser President Jeff Newell（ジェフ・ニューウェル）氏,

（左）Mouser SVP Products Kristin Schuetter（クリスティン・シューター）氏

125万種類の製品を集約、マウザーの倉庫で進む拡張・自動化

──2025年にマウザー・エレクトロニクスの社長に就任されましたが、まずはマウザーの現状をどのように把握していったのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：私自身が深く携わってこなかったWebサイトや倉庫、そしてカスタマーサービスといった各部門の業務を理解するところに力を入れました。現在は、従業員やお客様と直接話し、その声に耳を傾けることに多くの時間を使っています。また、新たに参入した産業オートメーション市場への理解を深めることにも注力しています。

──そのうえで、現在マウザーが事業を成長させていくために、注力していることは何でしょうか。

Jeff Newell 氏 ：第一に、市場の成長に対応できる体制を整えることです。ここ5年ほどで市場が急速に拡大する中、ビジネスを支える従来のプロセスやシステムでは、対応しきれない部分も出てきました。そこで現在は、お客様のニーズにより柔軟に応えられるよう、社内のプロセスや業務の進め方を見直しています。

Kristin Schuetter 氏 ：もう一つ力を入れているのが在庫です。私たちのようなディストリビューターにとって、お客様が必要な製品を必要なときに提供できる体制を整えていくことは欠かせません。そのため、サプライヤーと連携しながらお客様の需要に応じた在庫の確保に努めています。

Jeff Newell 氏 ：さらに先を見据えると、日本では少子高齢化による労働力人口の減少に加え、製造現場を支える人材の確保や技能継承も課題となっています。限られた人員でも品質や生産量を維持し、競争力を高めていくため、製造現場では自動化がこれまで以上に求められています。こうした背景から、日本では製造現場の自動化を支える産業オートメーションのニーズがさらに高まると見ており、マウザーとしてもこの分野で事業を拡大し、強い地位を確立していきたいと考えています。加えて、事業を持続的に成長させるため、次世代を担うリーダーの育成にも力を入れています。

──在庫のお話がありましたが、現在の在庫状況はいかがですか。

Kristin Schuetter 氏 ：現在は、お客様のニーズに応じて出荷できるよう、製品在庫を十分に確保できています。ただ、取り扱う125万種類の製品のうち、ほんの数％が在庫切れとなっています。数％とはいえ、製品数にすると決して少なくありません。また、半導体・電子部品や産業オートメーション市場の成長を踏まえると、在庫切れの製品の比率が増え、リードタイムも長期化すると予想しています。こうした今後の欠品に備えるためにも、マウザーでは在庫の確保を進めています。

──テキサスの倉庫は、これまで継続的に拡張を行ってきましたが、現在も継続されているのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：現在も4回目の拡張を進めています。今回だけで、過去3回の拡張を合計した規模に匹敵するスペースを新たに確保しました。まだ設備や棚の導入を行っておりますが、2027年末までには、倉庫全体の自動化が完了することになっています。

Mouser President Jeff Newell（ジェフ・ニューウェル）氏

マウザーのWebサイトは単なる製品販売だけでなく、設計エンジニアのアイデアの源に

──半導体・電子部品や産業オートメーション市場が成長を続けている要因を、どのように捉えていますか。

Jeff Newell 氏 ：市場によって異なりますが、特に半導体業界は著しい成長を遂げている印象です。その牽引役となっているのがメモリー製品やNVIDIAのGPUで、その成長がパワーマネジメントICやディスクリート半導体などにも波及しています。また、産業や軍事、航空宇宙といった分野の成長にもつながっていると考えています。

──そうした市場環境のなかで、マウザーならではの強みはどこにあるのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：やはり一番の強みは、サプライヤーと密に連携し、お客様が必要なタイミングで必要な製品を購入できるよう、幅広い品種と十分な数量の在庫を確保していることです。日本・南アジア・中国・韓国・インド・ドイツ・イギリス・スペイン・アメリカなど、あらゆる地域のお客様が簡単に取引できるように、Webサイトは地域ごとの言語に翻訳され、現地通貨で製品を購入することができます。そして、もう一つの強みが、設計エンジニアに向けた情報提供です。Webサイトでは製品を販売するだけでなく、技術情報の検索や製品の比較など、設計に役立つさまざまな情報を提供しています。設計エンジニアにとって、製品を探す場であると同時に、技術的なリソースとして活用していただきたいと考えています。

──2つ目の強みとして挙げられた、設計エンジニアへの情報提供も一般的なディストリビューターにはないお取り組みかと思います。その一つである「Empowering Innovation Together(EIT) 」について、詳しく教えてください。

Jeff Newell 氏 ：私たちは設計エンジニアにとって、技術的なリソースであり、アイデアの源でありたいと考えています。EITもその一環で、サプライヤーが提供する未来を見据えた技術やアイデアをエンジニアに届けています。今必要な製品だけでなく、これから登場する技術を知ることで、先見性のある製品開発につなげていただければと思います。

マウザーが重視する日本市場、マクニカとの連携でさらなる成長へ

──グローバルで事業を展開するマウザーにとって、日本はどのような位置づけなのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：日本はマウザーにとって、とても重要な市場の1つです。日本には多くの設計エンジニアがいることに加え、優れたサプライヤーも数多く存在することから、私たちのビジネスとの親和性が高い市場だと考えています。私たちも定期的に来日し、各社が描くロードマップや戦略への理解を深めています。また、日本には独自の商習慣や購買環境があるため、日本のお客様に合った形で製品やサービスを提供していきたいと考えています。そのために連携しているのがマクニカです。

──マクニカとは、どのように互いの強みを生かしているのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：マクニカには、現場に密着したサポート体制やアプリケーションエンジニアなど、マウザーとは異なる強みがあります。その取り組みの一つとして、電子部品・半導体などの通販サイト「Macnica-Mouser」を共同で運営しています。こうしたマクニカの知見やリソースと、マウザーが持つ豊富な製品やEコマースの強みを組み合わせることで、日本のお客様の製品設計から量産までを支援しています。

──日本においても、多くの企業の設計エンジニアや生産調達部門がWebサイトを通じて製品を購入するようになってきました。こうした傾向は今後も強まると考えられていますか。

Jeff Newell 氏 ：日本企業では、例えば製品を購入できる人が限られるなど、購買に関する社内ルールが設けられているケースも多くあります。そのため、購入したい製品を見つけても、設計エンジニア自身がすぐにWebサイトから購入できないことがあり、Webサイトを通じた製品調達は海外と比べると普及が遅れていました。ただ、こうしたハードルも徐々に解消され、Webを通じた製品調達は今後さらに広がっていくと考えています。

ブランドロゴを刷新、「電子部品」と「産業オートメーション」の2つの柱に

──そうした状況のなか、マウザーでは2026年8月に会社のブランドロゴを一新されました。そこにはどのような思いが込められているのでしょうか。

Jeff Newell 氏 ：これまで約30年間にわたり、私たちは「マウザー・エレクトロニクス」として知られてきましたが、産業オートメーション市場への本格参入に伴い、「エレクトロニクス」という言葉によって、事業領域が限定的に捉えられたり、お客様に混乱を与えたりすることは避けたいと考え、ロゴの刷新を決定しました。産業オートメーション市場のお客様にも、「マウザー」というブランドを広く認知していただきたいと考えています。

Kristin Schuetter 氏 ：新しいロゴには、未来を見据え、変化を続けていくマウザーの姿勢が込められています。Jeffが話したとおり、産業オートメーション市場への進出も、私たちにとって新たな挑戦の一つです。これまで培ってきた半導体・電子部品分野での強みを生かしながら、設計エンジニアだけでなく、産業オートメーションに携わるシステムエンジニアにも、マウザーの革新性や価値を伝えていきたいと考えています。

Mouser SVP Products Kristin Schuetter（クリスティン・シューター）氏

──今回のロゴ刷新からも、マウザーが新たなステージに進もうとしていることが伝わってきます。今後の展望についてお聞かせください。

Jeff Newell 氏 ：まずはマウザーのビジネスにおいて非常に重要な半導体・電子部品のお客様を引き続きサポートしていきたいと考えています。さらに産業オートメーション市場への本格参入にあたって、私たちはお客様のニーズを理解し、製品をマーケティングできる基盤を構築することに注力しています。その取り組みの一つとして、Webサイトの構成も変更しました。現在はサイト上部に「電子部品」と「産業オートメーション」のメニューを設け、それぞれのお客様が目的に合った製品を、よりスムーズに探せるようにしています。

──最後に日本のモノづくりに関わるエンジニアやパートナー、サプライヤーに向けてメッセージをお願いします。

Jeff Newell 氏 ：改めて、日本は私たちにとって非常に重要な市場です。そのため、今後も日本市場への投資を継続していきます。お客様のニーズを捉え、求める製品をより見つけやすくしていくことはもちろん、支払い方法の拡充など、より利用しやすい環境づくりにも取り組んでいきます。これからも日本市場にしっかりと向き合い、サプライヤーやお客様との関係を大切にしながら、長期的にビジネスを展開していきたいと考えています。

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