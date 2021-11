今回は、JSF(JavaServer Faces)コンポーネント・スイートの「PrimeFaces」を用いて、UIコンポーネントとサーバ側のManagedBeanオブジェクトを連携させる例を紹介する。具体的には、フォームから入力されたメッセージをサーバ側のオブジェクトに記録し、その内容をテーブルでページに表示するというアプリケーションを作ってみる。

ManagedBeanの作成

まず、送られたメッセージを保持するためのクラスをMessageクラスとして、次のように定義する。このクラスはプロパティとしてString型の"name"と"value"を持つ。

package jp.co.mycom.toolde.primefaces; import java.io.Serializable; public class Message implements Serializable { private String name = null; private String value = null; public String getName() { return name; } public String getValue() { return value; } public void setName(String name) { this.name = name; } public void setValue(String value) { this.value = value; } }

ManagedBeanは、フォームから入力されたメッセージを受け取って記憶し、その一覧をテーブルに反映させるというものである。今回はAddMessageBeanクラスとして、次のように実装した。

package jp.co.mycom.toolde.primefaces; import java.util.List; import java.util.ArrayList; public class AddMessageBean { private Message message = new Message(); private List<Message> messages = new ArrayList<Message>(); public void addMessage() { this.messages.add(this.message); this.message = new Message(); // フォームのリセット } public Message getMessage() { return this.message; } public void setMessage(Message message) { this.message = message; } public List<Message> getMessages() { return this.messages; } }

AddMessageBeanクラスは"message"と"messages"という2つのプロパティを持つ。messageは単体のMessageオブジェクトであり、フォームから入力された最新のメッセージと名前を保持する。一方でmessagesはMessageを格納するListオブジェクトであり、それまでに入力されたメッセージ/名前を記憶するためのものである。

このクラスにはもうひとつ、addMessage()メソッドが定義してある。これはユーザがメッセージの送信ボタンを押したときに呼び出され、そのときにmessageプロパティが保持しているMessageオブジェクトをmessagesに追加するという役割のメソッドである。追加後は、フォームの中身を空にするために、messageプロパティに新しいMessageオブジェクトを格納する。

このAddMessageBeanクラスをManagedBeanとして利用可能にするために、faces-config.xmlには次のような設定を追加する。

<managed-bean> <managed-bean-name>addMessageBean</managed-bean-name> <managed-bean-class>jp.co.mycom.toolde.primefaces.AddMessageBean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> </managed-bean>

この設定により、HTML側では"addMessageBean"という名称でサーバ側のAddMessageBeanオブジェクトにアクセスできる。スコープは"session"にしたので、Webブラウザとアプリケーションの間にセッションが確立している間は記憶されたデータが有効になる。もしもっと長期間データを保持しておきたい場合には、addMessage()の部分にMessageオブジェクトの永続化の機構を組み込めばいいということになる。

PrimeFacesのコンポーネントとの連携

続いてWebブラウザに表示するUIを作成する。必要なコンポーネントはメッセージと名前を入力するテキストフィールドと、送信用のボタン、そして登録されたメッセージを一覧表示するテーブルである。テキストフィールドは、PrimeFacesでは というタグで利用できる。例えばメッセージを入力するためのテキストフィールドは次のように記述できる。

<p:inputText id="name" value="#{addMessageBean.message.value}" required="true" label="Name"/>

この例の場合、value属性の値(すなわち入力されたテキスト)を、サーバ側のAddMessageBeanオブジェクトのmessageプロパティのvalueの値に関連付けている。

ボタンは タグで作成する。action属性に#{addMessageBean.addMessage}を指定することで、AddMessageBeanのaddMessage()メソッドを実行する。またupdate属性を付加することで、指定されたIDのコンポーネントの表示を更新するようになる。

<p:commandButton value="送信" action="#{addMessageBean.addMessage}" update="@form"/>

や は、JSFの や とよく似ているが、最大の違いはPrimeFacesのスキンが適用されるという点である。また、前述のupdateのようにいくつかの独自の属性が利用できるというメリットもある。

テーブルは で作成できる。各カラムの内容は とよく似ている。

<p:dataTable value="#{addMessageBean.messages}" var="message"> <p:column> <f:facet name="header"> <h:outputText value="名前" /> </f:facet> <h:outputText value="#{message.name}" /> </p:column> <p:column> <f:facet name="header"> <h:outputText value="メッセージ" /> </f:facet> <h:outputText value="#{message.value}" /> </p:column> </p:dataTable>

以上をまとめると、XHTMLによるページは次のように記述できる。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"> <h:head> <title>PrimeFacesのサンプル</title> </h:head> <h:body> <h1>メッセージボード</h1> <h:form> <h:panelGrid columns="2"> <h:outputLabel value="名前 :" for="name" /> <p:inputText id="name" value="#{addMessageBean.message.name}" required="true" label="Name"/> <h:outputLabel value="メッセージ :" for="message" /> <p:inputText id="message" value="#{addMessageBean.message.value}" required="true" label="Message"/> </h:panelGrid> <p:commandButton value="送信" action="#{addMessageBean.addMessage}" update="@form"/> <p:dataTable value="#{addMessageBean.messages}" var="message"> <p:column> <f:facet name="header"> <h:outputText value="名前" /> </f:facet> <h:outputText value="#{message.name}" /> </p:column> <p:column> <f:facet name="header"> <h:outputText value="メッセージ" /> </f:facet> <h:outputText value="#{message.value}" /> </p:column> </p:dataTable> </h:form> </h:body> </html>

完成したら、アプリケーションサーバに配備してWebブラウザからアクセスしてみよう。最初はのように表示され、名前とメッセージを入力していくとのようにテーブルに入力した名前/メッセージが反映されていく。

テーブルをソート可能にする