フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリースが開始された2024年が、邦文写植機発明100周年だったことを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解きます。（編集部）

一本化の提案

信夫が開発したMC型写植機が1950年 (昭和25) 秋に大阪、東京で発表されたのを境に、茂吉と信夫の関係は傍目にもわかるほど気まずいものになっていった。みずから仲介の労をとり、信夫の写真植字機製作所株式会社と一本化をしたほうがよいのでは、とすすめる人もいたが、茂吉はこう答えた。

〈「わたくしは、いささかも森沢君を裏切るようなことはしておりません。戦後、機械製造再開に当って二人の間でとり交した契約書を忠実に守ってきています。一本化のことは暫く前にわたくしの方から提案してみました。これを森沢君から断わられたので、この七月に仕方なく自分の方だけを法人組織にしたばかりです」〉[注1]

茂吉は決して信夫を非難するような言葉は口にしなかった。

そんな1950年 (昭和25) 12月のはじめ、信夫から茂吉あてに手紙が届いた。12月5日付で書かれたものだった。

〈――MC型の出現によって、写真植字機の発展のため東西合同して大いに活動すべき時が来たと思うが、石井さんはどう考えるか。私が上京した折石井さんの方の様子を見たが、石井さんも年をとられたし (筆者注：このとき茂吉は63歳) 、印字部の方はまだしも、工場の方はいたってのんびりしていて、あれでは将来重荷になるように思う。

私は東西別々にこのままやっていくとしても、MC機は私がつくった機械だから石井さんの体面上芳しくない。といって、大阪が東京に出張所をつくったり、大阪工場を東京へ移転することも石井さんと競争になり、まずい結果になると思う。

結局、合同した方が一番よいように思うが、そうなれば資本金は五百万円から一千万円くらいがよい。社長は石井さんか外の適当な人を選ぶ。合併する際の両者の資産の評価は第三者の意見に従いたい。ただし、MC型の特許権は森沢個人がもっていて、現在大阪では機械一台売れるごとに五％の特許料をもらっているから、合併後もこれを守ってもらいたい。

私は合併後も大阪にとどまり、機械の研究を続けたいと思う。……〉[注2]

茂吉が1年前に一本化を提案したことには、一切ふれていなかった (本連載 第91回参照) 。あのとき断ったのに、なぜいまになって一本化を提案してくるのか。茂吉には、信夫の真意がくみとれなかった。茂吉は手紙の返事を書くことはせず、戦後結んだ契約どおり、信夫のつくった機械を販売し続けた。

しかし信夫は、大阪での写植機の一貫製造の体制を着々と整えていた。[注3]

大阪でのレンズと文字盤開発

MC型写植機が無事に完成し、印刷界へのデビューを果たしたものの、茂吉にレンズを注文しても、レンズ製作の困難さゆえに、信夫の求める数量はなかなか届かなかった。大阪で製作した機械を茂吉のいる東京に送り、そちらでレンズと文字盤を装填する分は別として、大阪にもレンズがないと、売り物にならない。

信夫としては、一カ所でつくったものを東京と大阪の両方で使用できればと考えていたが、必要な数量が届かないのでは、信夫のほうでもレンズを製作しないわけにはいかなかった。

信夫は、もと日本光学で、のちに千代田光学工業に移籍し研究部の主任をしていた菊地健郎に相談した。菊地は快く引き受けてくれて、約半年ほどで信夫が必要とするだけのレンズを製作してくれた。

文字盤については、信夫は従来の製造方法に疑問を持っていた。湿板を使用して文字盤をつくるそれまでの製法では、完成した直後はよいが、下引きに使用していたコロジオン液の膜面は時間が経つにつれ変色してくるばかりでなく、さまざまな障害が生じやすい。この問題を解消しつつ、大量生産が可能で、透明部分に膜面のない文字盤をつくらなくてはならない、と信夫は考えていた。

大阪毎日新聞社製版部の部長・長利六郎がその研究を引き受け、3、4カ月のあいだ研究をしてくれたが、なにぶん新聞社内では思うに任せず、研究は中止となった。その後は信夫の工場で約1年半にわたりこの研究に取り組み、1950年 (昭和25) 末には新しい文字盤を完成させた。[注4]

ただ、製造法が変わったために文字盤の寸法が大きくなり、MC型機に従来のA型の文字盤、つまり東京で製作した文字盤を使う場合には、別に内枠をつけるなどしなければならなくなった。[注5]

レンズにしても文字盤にしても、その研究開発は信夫としては「やむを得ず」行なったことだった。しかし茂吉たち写真植字機研究所のとらえかたは違った。

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.203) にはこう書かれている。

〈森沢の方では着々と一貫製造による販売体制をととのえつつあった。レンズは千代田光学に茂吉の設計したものをコピーさせてつくり、また文字盤も茂吉の文字をコピーして間に合わせていた。文字盤の製法は違ったが、そのために文字盤の寸法が大きくなり、MC機には茂吉の方の文字盤は別に内枠でもつけなければ使えなくなっていた。こういったことはすべて事前連絡なしに、一方的に行なわれていた〉

変わる体制

大阪で信夫がレンズや文字盤を独自に製造していると知った茂吉の周囲の者たちは、「いまのうちにしかるべき手を打っておいた方が……」と進言したが、茂吉は聞き入れなかった。

〈「レンズのことも文字盤のことも、こちらが間に合わないから善意でやっていることだ。先方を疑ってはいけない。相手を疑うことは自分が負けることです。こちらが先方を疑ってかかって、どうして先方の信頼が得られますか」〉[注6]

茂吉はそう言って、進言する者たちをたしなめた。

戦後に再提携した際の1946年 (昭和21) 5月21日の契約では、大阪で製作した写真植字機に附属するレンズ、文字盤、電気部品は東京の茂吉が装填し、出荷することになっていた (本連載 第81回参照) 。だから本来、信夫がレンズと文字盤を必要とするはずはなかった。しかしいつの頃からか、大阪以西の注文については東京からレンズ、文字盤、電気部品を送り、それを大阪で装填して出荷するようになっていた。写真植字機は250kgにも及ぶ重量物である。それをレンズと文字盤のためだけに東京に輸送することは、経費の面でも時間の面でもロスが大きかったためだ。

そうした状況になってからも、売り上げにかんする事務処理だけは1950年 (昭和25) 頃までは東京で行なっていたが、それもやがて、大阪の事務処理は単独で行なわれるようになった。信夫が大阪で全品目の製造販売を一貫して行なう体制への移行を考えているのは明らかだった。[注7]

(つづく)

※※次回は12月8日更新予定です。

[注1] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.201

[注2] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.201-202

[注3] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.203

[注4] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 pp.33-35

[注5] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.203

[注6] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.204

[注7] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.204



【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ