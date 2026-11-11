米Adobeは11月10日（現地時間）、米フロリダ州マイアミビーチで開催中の「Adobe MAX 2026」で、Creative Cloudの新機能を発表した。画像・映像編集の機能強化、主要アプリへのAIアシスタントの拡大に加え、外部のAIエージェントから制作ファイルを操作するローカルMCP機能を披露した。

AIに複数段階の作業を指示

「Adobe Creative Agent」を基盤とするAIアシスタントを、Premiere、Illustrator、InDesign、After Effects、Frame.ioにベータ版として展開する。Photoshopではベータアプリで利用できる。

ユーザーが自然言語で作業内容を説明すると、エージェントが制作の文脈に応じて複数段階のタスクを実行する。最終的な制作上の判断はクリエイターが行い、必要に応じて手作業で調整できる。たとえば、Premiereでは、シーケンス内の全クリップへのエフェクト適用、マスクした被写体のフレーム間追跡、シーケンス全体の色や露出の一括調整などに対応する。

MCP機能は、外部のAIエージェントから、Photoshop、Premiere、Illustrator、After Effectsなど、Creative Cloudのデスクトップ製品を操作できるようにする仕組みである。エージェントはユーザーのコンピューター上で各アプリ固有のプロジェクトファイルを直接編集する。レイヤー、ベクター、ビン、シーケンス、コンポジションなどは編集可能な状態で維持され、ユーザーはいつでも手作業で修正を加えられる。

GoogleドライブやSlackなど、ほかのMCP対応ツールと組み合わせ、Googleドキュメントの企画書を基に制作し、結果をSlackで共有するといった利用も想定する。今回はプレビューであり、2027年初頭にプライベートベータ版を提供する予定だ。

Photoshop

Photoshopには、光源を追加・調整する「リライト」、プロンプトによる編集の強度をスライダーで調整する「生成リスタイル」、編集前後を比較する「クイック比較」、自然言語のプロンプトとAIツールを中心に操作する編集環境「AIアシストエディター」が加わった。

削除ツールには、対象物に付随する足跡、反射、影、波なども検出して除去する「関連要素の削除」が加わった。「生成アップスケール」では「Firefly Upscaler 2」を利用でき、顔や質感などの細部を保ちながら画像を拡大できる。

Premiere

ビデオ編集ソフト向けに設計されたカラーグレーディング環境「カラーモード」が一般提供となった。

9月に導入された「生成メディアツール」は、動画とサウンドエフェクトに加え、サウンドスケープ、音楽、画像の生成にも対応した。

オーディオ関連では、AIを活用して音声データを自動で綺麗に処理・分離・改善する「オーディオ強調」を改良。重なった話者の声を別トラックに分ける「クロストークを分離」、ノイズの多い音声をクリーンアップして要素ごとに分解する「音源を分離」も搭載した。

Lightroom

Lightroomには、5種類のスタイルから選んで柔らかな光の効果を加える「光彩（グロー）」と、肌の傷を補正して細かく調整できる「傷の削除」が加わった。参照写真を基に閉じた目を補正する「目を開く」は、デスクトップ版では早期アクセス機能として提供する。

傷の削除

テザー撮影も強化した。対応カメラを接続して撮影画像をLightroomに直接取り込み、ライブビューで撮影前の構図を確認できる。

ワークスペースは「デフォルト」「詳細設定」「Classic」の3種類から選択できる。編集ワークフローに合わせて、外観、レイアウト、パネル、キーボードショートカットなどをカスタマイズすることも可能だ。

Illustrator、Adobe Fonts

Illustratorでは、ブレンドパネルに、ブレンドの経路となるパス（スパイン）の生成を制御するオプションが追加された。カンバス上のイージングコントロールでオブジェクトの配置間隔を調整でき、色の変化も細かく設定できる。ライブラリには新しいブラシ、グラフィックスタイル、パターン、グラデーションが追加されている。

Adobe Fontsに、日本語の極太書体「ネオクロ」（6書体）が追加される。かなとラテン文字の幅を最大50％まで圧縮できるバリアブル機能を備える。このほか、たかデザインプロダクションやタイプラボ、Takumi、日本書技研究所、フォントダスの書体も加わる。