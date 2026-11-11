米Mozillaは11月10日(現地時間）、Firefoxの新バージョンとなる「Firefox 160」をリリースした。Firefox 160は、Firefox 159から2週間でのバージョンアップとなった。Firefox 159では、2026年11月3日にマイナーバージョンアップの159.0.1がリリースされている。主な修正点は変更とセキュリティアップデートである。

今回は、159.0.1からのアップデートとなる。

Firefox 160のインストール

すでに自動アップデートが可能な状況になっているが、ここでは手動でアップデートする方法を説明したい。Firefoxメニューの［ヘルプと報告］→［Firefoxについて］を開くと更新が自動的に開始される。［再起動してFirefoxを更新］をクリックする（図1）。

図1 Firefox 160へのアップデート

アップデート後のFirefox 160は、図2のようになる。

図2 バージョン160にアップデート直後のFirefox

新規に、Firefox 160をインストールする場合、FirefoxのWebページからインストーラをダウンロードする（図3）。

図3 Firefoxのダウンロードページ

［Firefoxをダウンロード］をクリックし、保存したファイルをダブルクリックして、インストールを開始する（図4）。

図4 Firefox 160のインストール

画面の指示に従い、インストールを進めてほしい。以下では、新機能のいくつかを具体的に見ていこう。

Firefox 160の新機能

では、Firefox 160の新機能を見ていこう。

ピクチャーインピクチャーのプレーヤーに再生速度設定が追加され、0.25倍から2.0倍までの速度を選択できるように。 この設定は、プレーヤーウィンドウが中サイズ以上の場合にのみ表示される

図5 ピクチャーインピクチャーで再生速度設定が可能に

この設定は、プレーヤーウィンドウが中サイズ以上の場合にのみ表示される。表示されない場合は、プレーヤーウィンドウを大きくしてみてほしい。

ブラウジング中にタブやページ内の選択範囲を、常に最前面に表示されるウィンドウへと移動させることができる「ミニウィンドウ」機能。現在、この機能は初期バージョンであり、今後開発・改善を進めていく予定とのこと。実際に使うには、複数タブを表示した状態で、［タブを移動］→［ミニウィンドウへ移動］を選択する。

図6 ［タブを移動］→［ミニウィンドウへ移動］

選択したタブがミニウィンドウ化される。

図7 ミニウィンドウ

履歴項目をサイドバーからタブバーへドラッグして、新しいタブで開けるように

アドレスバーのコンテキストメニューにおいて、コピーしたテキストがWebアドレスではなく検索キーワードである場合、「貼り付けて移動」の代わりに「貼り付けて検索」が表示されるように

PDF形式で保存されたページでは、数式コンテンツ（MathML）が、スクリーンリーダーなどの支援技術から利用可能に

メール（mailto:）やその他のリンクの処理を繰り返し求めてくるWebサイトを、新たに用意された「許可しない」ボタンでブロックできるようになりました。ブロックしたサイトは、「設定」から管理できます。

FLAC、MP3、またはPCM形式の音声を含むMatroska（MKV）ファイルを再生可能に

macOS：WebGLコンテンツは、AppleのグラフィックスAPI「Metal」を使用してレンダリングされるように。これにより、一部のサイトでパフォーマンスの向上が期待できる

「スマートウィンドウ」機能の「タブを整理」が、フランス語に対応（段階的リリース：利用できない環境もある）

続いて、修正点である。

アドレスバーや検索バーをクリックした直後に入力し始めると、最初の一文字が消えてしまうことがある問題を修正

アドレスバーにおいて、ドメイン名とアドレスのその他の部分とのコントラストを高め、現在どのWebサイトが開かれているのかを見分けやすく

NTLMまたはKerberos（Negotiate）認証を使用するイントラネットサイトにサインインする際、Firefoxが数秒間フリーズしてしまう問題を修正

テキスト入力欄において、カーソルの近くで単語をダブルタップまたは長押しして選択したり、タップしてカーソルを配置したりできない不具合を修正

macOS：RSSリーダーなど、他のアプリからバックグラウンドで開かれたリンクが、Firefoxをフォアグラウンドに呼び出してしまう問題を修正

macOS：ダウンロードしたファイルが、Finderで設定されたデフォルトのアプリケーションではなく、別のアプリケーションで開いてしまうことがある問題を修正

macOS：Firefoxでファイルの保存先を毎回尋ねる設定にしている場合、複数のファイルを同時にダウンロードしようとするとダウンロードが完了しないままになる問題を修正

macOSの：プリントダイアログから「プレビュー」で開いたPDFについて、意味のあるファイル名が付けられるようにし、通常の保存ワークフローが利用できるように戻した。

セキュリティアップデート

同時に行われたセキュリティアップデートであるが、4段階で上から2番目の「High」から4段階で上から3番目の「low」まで、100以上の修正が行われている。最近、セキュリティ問題が話題になることが多い。それに引きずられてか、Firefoxのセキュリティアップデートも非常に多い。すみやかにアップデートすべきであろう。