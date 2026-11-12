アドビの年次イベント「Adobe MAX 2026」が、11月10日（現地時間）に米マイアミで開幕しました。初日のオープニングキーノートでは、対話で作業を任せられる「AIアシスタント」がCreative Cloudの主要アプリに組み込まれることや、外部のAIエージェントからPhotoshopやPremiereを操作できる「ローカルMCP連携」のプレビューが発表されました。AIに任せられる作業が増えたときにクリエイターの仕事はどう変わるのか、現地で取材しました。

米マイアミで開催されたAdobe MAX 2026

CEO交代を控えるアドビ、新旧トップが語るAI時代のクリエイティビティ

キーノートの冒頭に登壇したアドビCEOのシャンタヌ・ナラヤン氏は、アドビ製品の月間アクティブユーザーが10億人を超えたことに触れ、「クリエイティブな仕事への需要がこれほど高まったことも、それを支えるテクノロジーがこれほど強力になったことも、かつてなかった」と語りました。AIの時代に、「クリエイティビティがこれからも花開き続けるにはどうすればいいのか。オリジナルの作品はどのように守られるのか。何がクリエイターのコントロール下に残るのか」と問いかけ、「テクノロジーは、クリエイターの技術やコントロール、権利を損なうことなく、創造の可能性を広げるものであるべき」と主張しました。

今年のMAXで掲げられた「Dream big, Create bigger」というスローガンも、まさにこの考えを表した言葉。夢や構想を描くのは人であり、AIなどのテクノロジーが創造の可能性を広げるのをサポートするというものです。

12月1日付でCEOを退く予定のナラヤン氏は、アドビでの29年間を振り返り、後任となる社長兼次期CEOのアニール・チャクラヴァーシー氏にステージを引き継ぎました。

チャクラヴァーシー氏は、誰もがAIで手軽にコンテンツを作れるようになった今、あふれるコンテンツの中でクリエイターを際立たせるのは、「センス、スタイル、ビジョン」だと強調。AIについてはクリエイターの間でも意見が分かれていることを認めつつ、AIを使いたくない人のための機能を磨き続ける一方、面倒な作業をAIに任せて創作に集中したいという声にも応えていくと話しました。

Photoshop／Premiere／Illustratorの新機能を披露

その言葉どおり、各アプリにはAIを活用した機能と、自分の手で細かく調整するための機能の両方が加わっています。Photoshopのデモでは、夕焼けの画像にプロンプトで天の川を加えたあと、「生成リスタイル」のスライダーで、元の夕焼けとの中間くらいに効き具合を調整。合成したサギの向きを後から回転させて変えたり、「リライト」で暗い家に新しい光源を足して照らしたりする様子が紹介されました。

Premiereでは、画面を横切った人を選択して追跡し、「生成除去（ベータ版）」で映像から消してみせたほか、会話と環境音、音楽を別々のトラックに分けて調整するデモも。新しいカラーモードは、色を動かすとその変化がスコープ上に示され、操作しながら色調整を学べるようになっています。

Illustratorでは、複数行の文字の幅を1クリックでそろえたり、文字を円に沿って並べたりできる新しいテキスト機能が披露されました。図形と図形の間をなめらかにつなぐ「ブレンド」も、ステップ数や間隔をキャンバス上で直接調整できるようになりました。

Illustratorの新しいブレンドコントロールで仕上げたポスター

外部のAIからも、アプリの中からも――使いたい場所で使えるAIエージェント

アドビのAIエージェント「Adobe Creative Agent」についても、いくつかの発表がありました。アドビはChatGPTやClaudeなど外部のAIからアドビのツールが使える「コネクター」に加えて、アプリに組み込まれる対話型の「AIアシスタント」、パソコン上のデスクトップアプリを外部のエージェントが操作する「ローカルMCP連携」という、Creative Agentを活用する3つの入口を用意。クリエイターが使いたい場所でアドビのツールを使えるようにするとしています。

このうち、今回プレビューとして発表されたのが「ローカルMCP連携」です。チャクラヴァーシー氏は「デスクトップのすべての制作ツールに、MCP（Model Context Protocol。対話型AIやAIエージェントからアプリを操作できるようにする仕組み）のネイティブサポートを導入していく」と発表しました。コネクターとは違い、ローカルMCP連携では、エージェントがユーザーのパソコン上でアプリを操作し、プロジェクトファイルを直接編集します。キーノートでは、OpenAIのAIエージェントがPhotoshopでポスターを複数のサイズに展開して多言語に翻訳する例や、AnthropicのモデルがIllustratorでスクリーン印刷用に色ごとの版を分ける例が紹介されました。プレビューの段階では、まずPhotoshop、Illustrator、Premiere、After Effectsが対象で、エージェントが変更を加えた後も、レイヤーやシーケンス、コンポジションは編集できる状態で残ります。ローカルMCP連携は2027年初頭にプライベートベータ版として提供が始まる予定です。

デスクトップの制作ツールでMCPのネイティブサポートを導入していくことが発表された

なぜ外部のエージェントにアプリを開放するのか。アドビのシニアバイスプレジデント兼CTOであるイーライ・グリーンフィールド氏は、キーノート後に行われたメディア向けのセッションで、「私たちの仕事は、顧客がどこで創作するにしても、そこで力を発揮できるようにすること」と説明しました。MCPでどこまでの機能を使えるようにするかはまだ開発中としながらも、「人々を特定の働き方に縛るつもりはない」と話しています。

キーノートではPhotoshopに続いて、Illustrator／Premiere／InDesign／After Effects／Frame.ioなどで「AIアシスタント（ベータ版）」が使えるようになることも発表されました。チャクラヴァーシー氏によれば、「隣で一緒に働いてアイデアを手伝い、面倒な作業を自動化してくれるエージェントが欲しい」という声に応えたもので、制作の文脈の中で何をしようとしているのかを理解するといいます。

デモでは、PremiereのAIアシスタントがインタビュー素材から質問部分を探し出して、別のトラックに並べる様子や、After EffectsのAIアシスタントと会話しながら文字が動くアニメーションのシーンを組み立てる様子などが紹介されました。ほかにも、Illustratorでは、50本ほどの線に1本ずつグラデーションをかけるような面倒な作業をAIアシスタントに任せ、その間に自分は別の作業を進めるデモも行われました。

Creative Cloudの各アプリで使えるようになるAIアシスタント（ベータ版）

さらにFireflyも、AIの生成結果をより細かくコントロールできるように進化しています。これまではプロンプトを入れて画像を生成するツールという印象が強かったですが、画像の中の物や文字、光の当たり方だけを選んで直し、ほかの部分はそのまま残せる「オブジェクトを編集」「テキストを編集」「リライト」などの機能が加わりました。Fireflyで選べるモデルには、アドビが買収を完了したTopaz Labsのモデルも含まれています。動画はタイムライン上で編集できるようになり、新しい「Firefly デザイン（ベータ版）」ではイラストや画像編集、アニメーション、3D、印刷用のツールを1つのキャンバス上で使えます。

Fireflyのデモで印象的だったのは、画像処理の部品（ノード）を線でつないで、何度でも使える作業の手順を組み立てる「Firefly グラフ（ベータ版）」です。スマートウォッチの商品画像を背景と合成するデモでは、担当者がぼかしや色調整の部品を自分でつなぐ一方、レンズフレアの効果はAIアシスタントに任せました。「ロボットの仕事は任せて、自分はクリエイティブな仕事をする」と担当者。完成した手順は「カプセル」という小さなアプリにまとめ、組織内のほかの人と共有できます。このほか、企画書から動画を組み立て、衣装を一括で差し替えるエージェントや、自然言語でWebサイトのプロトタイプを作る「Firefly ビルダー」のデモもありました。

Firefly グラフで、スマートウォッチの商品画像を合成するワークフローを組み立てるデモ

Adobe Fireflyおよびエージェント型AI担当バイスプレジデントのフォレスト・キー氏は、「ビジョンと制作の方向性を示すのはクリエイターで、AIアシスタントはツールやモデルを組み合わせて動かす手助けをする」と説明し、その関係を料理にたとえました。自分ひとりで料理したければ、火加減も塩こしょうの加減も、下ごしらえもすべて自分でできるが、手伝いが欲しければ、副料理長や調理スタッフに頼むこともできる、というわけです。

AIを使うかどうかも、どう使うかも――決めるのはクリエイター

Adobe Creative Cloudプロダクトマーケティング担当バイスプレジデントのディーパ・スブラマニアン氏は「クリエイティブな仕事は、邪魔なものを1ピクセルずつ消すような時間のかかる作業から、より高度な創造のスキルやビジョンへと移りつつある」とし、「どう働くかを決めるのは、いつもクリエイター」だと話しています。キーノート後のセッションでも、スブラマニアン氏が繰り返したのは「選択」という言葉でした。

スブラマニアン氏の言う選択は、AIを使うかどうかだけではありません。Web、モバイル、デスクトップのどこで作るのか。どのアプリやAIモデルを使うのか。自分の手でアプリを操作するのか、エージェントと会話しながら作るのか、外部のエージェントにアプリを動かさせるのか、それとも組み合わせるのか。「私が選択と言うときは、そのすべてを指しています」と同氏は話します。

AIとの付き合い方を選べることに加えて、もう一つ問われるのが、クリエイターの作品や権利をどう守るかです。キーノートでナラヤン氏が投げかけた「オリジナルの作品はどのように守られるのか」という問いについては、アドビの最高法務責任者兼エグゼクティブバイスプレジデントのルイーズ・ペントランド氏が、キーノート後のメディア向けセッションで同社の取り組みを説明しました。

ペントランド氏は、人間のクリエイターを常に中心に置くことが自社の関心事だとしたうえで、「AIを使ったツールは、クリエイターの力を高めるためのもので、取って代わるものではない」と強調。同氏によると、米国の著作権法では作風（スタイル）は保護の対象にならず、プロンプト一つで作風をまねられ、商業的に利用されるおそれがあります。そこでアドビは、作風を無断で商業利用されたクリエイターが異議を申し立てられるよう、連邦レベルの権利を定める法案「CREATOR Act」を支持しているといいます。

権利を守る取り組みも含めて、アドビがキーノートで強調したのは「信頼」です。スブラマニアン氏は、Creative Cloudは単なるアプリの集まりではなく、クリエイターとの信頼そのものだと語りました。毎日の仕事で使う道具だからこそ、提供する技術がこの先もなくならないという安心感が大切だとして、「私たちは来週も、来年も、10年後もここにいます」と宣言しました。AIツールが次々に登場するなかで、アドビが打ち出したのは「何でも作れるAI」ではなく、AIを使う人にも使わない人にも寄り添う姿勢でした。何をどう選ぶのか、決めるのはクリエイターだというわけです。