フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリースが開始された2024年が、邦文写植機発明100周年だったことを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解きます。（編集部）

信夫の通告

1950年 (昭和25) 7月7日に茂吉が写真植字機研究所を法人化したのと前後して、信夫から茂吉のもとに「今後はA型機の製造を打ち切り、MC型のみを製造する」という通告があった。工場に機械本体の製造設備を持たない茂吉は信夫の通告に従わざるをえなかったが、「残っているA型機の部品を全部引き取りたい」と返した。大阪からMC型機が送られてくるまでのつなぎにしたかったのだ。

新しいMC型機にすっかり気持ちが向いている信夫は、「部品は少し残ってはいるが、いまさらこんなものをつくっても仕方がないから、捨てるつもりでいる」と言う。しかし茂吉は「A型機を欲しい人がいるから、ともかく送ってほしい」と伝え、やっと引き取った。

確認すると、部品は7台分あった。これは茂吉にとって、翌1951年 (昭和26) 3月末に信夫からMC型機の初荷が届くまでの空白を埋めてくれる、大きな糧となった。[注1]

MC型写植機のデビュー

「今後はMC型のみを製造する」と茂吉に告げた時点で、信夫はMC型写植機を世に発表することを決めていた。1950年 (昭和25) 9月18日、19日の2日間にわたり、MC型写植機と、やはり信夫が開発した欧文専用写植機の発表会が開かれた。主催は大阪府科学技術課と日本印刷学会西部支部、会場は大阪朝日新聞社である。信夫は発表会を終えると、大阪朝日新聞の工務関係重役・米村壮宏から注文を受けていた5台のMC型写植機を全国の朝日新聞に納品した。[注2]

印刷学会の機関誌『印刷』(印刷学会出版部) はこの発表会を取材し、1950年11月号でMC型写植機を絶賛する記事を掲載した。折しも同誌では1950年5月号から10月号にかけて「技術講座」として写真植字機に関する連載記事を掲載したところだった。そこで取り上げたのは従来のA型機であり、〈その構造もほとんど完成の域に達していて改善の必要もなさそうに思われていたが、はからずも機構の重要な諸面に大改良を加え、面目を一新した新型の写真植字機がここに発表されたのである〉として、11月号でいち早くMC型写植機を紹介したのである。[注3]

森澤信夫によるMC型写真植字機。1948年 (昭和23) 完成 (再掲)

株式会社モリサワ100周年記念事業推進室 企画・制作『モリサワと文字の100年』モリサワ、2024 p.45より

その絶賛ぶりはつぎのとおりだ。

〈この新型機、すなわち ‘MC型写真植字機’ の設計製造者は、大阪市西成区津守町691 写真植字機製作株式会社長森沢信夫氏である。森沢氏の名は印刷界の古い関係者なら記憶に鮮かなところの、石井茂吉氏との写真植字機の協同 (ママ) 発明者である。森沢氏は写真植字機の原案者であり、そのメカニズムを発明改善した人であるが、中途から事情により石井氏とたもとを分ち、写真植字機製作面からはなれたが、終戦後再び石井氏との提携がなり、主として機体の製作にあたったが、この間に改良考案の湧出にまかせて、一気に設計したのがここに紹介するMC型となってあらわれたのであった。氏の機械設計製作方面における天才的頭脳が、ふたたび写真植字機に指向され、その改善に凝結される日を迎え得たことは、われわれ印刷人の幸運の一つというべきであろう〉[注4]

従来のA型機では印画紙ドラムを固定し、レンズと光源を移動させて字送り、行送りを行なう構造であったのに対し、MC型写植機のもっとも大きな特長はレンズと光源 (あわせて「光学系」という) が固定され、印画紙ドラムのほうを移動させるようにしたことだった。光学系を固定することによって、文字印字の精度が高くなる。

また、A型機はあくまでも縦組みをメインに考えたもので、横組みも行なうことはできたが、能率は悪かった。MC型写植機はこの弱点を克服した縦組み横組み両用機だった。[注5]

その要点を馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974 pp.169-170) から引くと、つぎのとおりである。

一、従来機が暗箱 (ドラム) ・点示板が固定し、光源・レンズ系が移動するのに対してMC型では、反対に、光源・レンズ系が固定し暗箱・点示板が移動する。

二、暗箱 (ドラム) の移動は右方にも左方にも自由にきりかえられる。

三、従来機は印字用のキイおよびレバーは一本ずつであり、横送りは横送り歯車で行なうのに対して、MC型では縦打ち専用のためのキイ (ハンドル) と、横打ち専用および横送り用のキイおよびレバーと二本にした。

四、MC型では文字盤の直上に接する中空筒下端に、特殊の多角プリズム入りのリングを付加して、その回転角度により、文字盤上の文字の向きを自由に印画紙上に写すことができる。したがって横打ちあるいは英文の場合、縦打ち用のキイで、縦組み横組みが自由に行なえる。この文字の向き転換用のプリズムの効果は、前方のピントガラスに投影されて、オペレーターが容易に確認できる。

五、文字盤の拘止装置が改良された。

六、文字盤の四隅にトンボがふりあてられ、文字のセンターおよび直角が修正された。

七、電気回路に、電圧調整器がとりいれられ、原稿板上に電圧計が付設された。

八、従来機の鉄脚を除き、両袖抽出しつきの作業机をつけた。

夜ごと新聞を広げて

文字盤については、1枚273字入りを28枚 (4列×7列) として当用漢字1,850字を9枚におさめ、そのなかに略字を入れて本盤とし、正字は別におさめて、略字印字を迅速にした。

信夫はそのほか、文字中心と直角を正確に出すための光学検査器や文字盤検査装置、文字盤製作上の専用器具などを一気に設計して製作した。[注6]

なお、信夫は新しい文字配列を決めるにあたり、連日のように自宅で新聞を広げては漢字ごとの使用回数を数えていたという。信夫の三男・森澤季公生 (きくお) 氏に筆者がインタビューをしたときに聞いた話だ。季公生氏は1940年 (昭和15) 生まれ。つまり、彼の10歳前後の記憶である。

森澤季公生氏 (撮影：雪朱里、2023年2月13日)

「文字盤の文字の配列を決めるために、いろいろな新聞を持ってきてね。夜になると家の座敷に広げて、父や兄 (信夫の長男・森澤公雄氏。1932-2006) 、工場の人たち、それから近所の人も何人か集まって、夜遅くまで新聞とにらめっこしながら、漢字の登場回数を勘定していました。『森』という字は何回出てくる、『写』はどうだ、朝日新聞ではどうだ、神戸新聞は……という具合に。それを何カ月も行なってデータを出して、よく使う文字を中心に文字盤に収容する文字を絞り込んだ。私も時間のあるときに手伝っていました」[注7]

信夫の文字配列は、このように、みずから連日調査した結果をふまえて決めたものだった。

東京での展示

大阪のMC型写植機・欧文専用機発表会での印刷界からの好反応を見て勢いづいた信夫は、「東京でも展示会を行ないたい」と茂吉のもとにそれらの機械を送ってきた。

それは、A型機の製造を打ち切ったことによって機械の販売が止まり、信夫の経済状況が苦しくなったためでもあった。機械とともに送られてきた信夫の手紙には「年内に5、6台の機械を売らぬとどうにもならぬ」と記されていた。

ただでさえMC型写植機の発表で、茂吉の心中は微妙に揺れ動いていた。装填されているレンズや文字盤は茂吉のほうでつくったものだったが、送られてきた機械には信夫の会社である写真植字機製作所の名前とそのトレードマークであるワシマークだけが入ったネームプレートが取りつけられていた。その機械の展示会を、東京の茂吉に開催してほしいという。茂吉は、胸中を土足で踏みにじられるように感じた。[注8]

それでも同年11月17、18日の2日間、茂吉は文京区の東京都立工芸高等学校の創立記念展にMC型写植機と欧文専用機を出品した。[注9] 展示に訪れた人々は、写真植字機の大きな進歩に感嘆の声を上げたが、茂吉の心のうちは複雑なものだった。心境を吐露することこそなかったものの、茂吉から言いようのない寂しさを感じた来場者もいたようだった。[注10]

(つづく)

※次回は11月24日更新予定です。

[注1] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.199-200

[注2] 本連載 第91回、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.166

[注3] 「MC型新写真植字機完成す」『印刷』1950年11月号 (印刷雑誌 第33巻第11号) 、印刷学会出版部、1950 pp.22-28

[注4] 「MC型新写真植字機完成す」『印刷』1950年11月号 (印刷雑誌 第33巻第11号) 、印刷学会出版部、1950 pp.22-23

[注5] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 pp.168-169

[注6] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.171

[注7] 森澤季公生氏 へのインタビュー (聞き手：雪朱里、2023年2月13日、モリサワ東京本社において) より。

森澤季公生氏は1963年4月モリサワ入社。取締役東京支店長、取締役副社長などを経て1997年5月29日～2003年2月28日までモリサワ代表取締役社長をつとめる。その後、相談役、監査役、顧問を歴任し、2026年2月末に退任。

森澤公雄氏 は1951年モリサワ写真植字機製作所に入社。1970年10月にモリサワ文研が設立されると、2006年まで代表取締役をつとめた。現・モリサワ相談役の森澤嘉昭氏 (1935年生まれ) は、信夫の二男にあたる。

[注8] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.200-201

[注9] 東京都立工芸高等学校でのMC型写植機の展示会開催日程について、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.166 には〈その年の十二月十二日から十四日まで〉と書かれており、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.201 の〈十一月十二日から十四日までの三日間〉の記述と食い違っているが、『印刷』1950年12月号 (印刷雑誌 第33巻第12号) 、印刷学会出版部、1950 p.39に〈11月17~18日水道橋の都立印刷工芸高等学校講堂で森沢信夫氏のMC型写真植字機(前号詳解)の展示会を催し〉とあるため、本稿では11月と記述し、日付も『印刷』に従った。

[注10] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.201

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

株式会社モリサワ100周年記念事業推進室 企画・制作『モリサワと文字の100年』モリサワ、2024

「MC型新写真植字機完成す」『印刷』1950年11月号 (印刷雑誌 第33巻第11号) 、印刷学会出版部、1950

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ