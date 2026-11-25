Mozillaは11月24日（米国時間）、Webブラウザ「Firefox 161」を公開した。デスクトップ版では、組み込みVPN（ベータ）のオン/オフをWebサイトごとに設定できるようになった。

組み込みVPNは、Firefoxの通信をプロキシサーバーに中継し、アクセス先のサイトに利用者のIPアドレスが直接見えないようにする機能である。従来も、VPNをオンにした状態で特定のサイトを対象から除外できた。Firefox 161では、指定したサイトで有効にする設定も可能になった。ルールはサイト全体に適用され、ルールがないサイトでは全体設定に従う。従来の除外設定は「常にオフ」のルールとして引き継がれる。

VPNルールを設定するには、ツールバーのVPNパネルか、「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「組み込みVPN」から「VPNルールの管理」を開く。指定したいサイトのアドレスを入力し、「常にオン」か「常にオフ」を選んで登録する。組み込みVPNの状態はツールバーのアイコンまたはVPNパネルで確認できる。

Firefoxの組み込みVPNは、Mozillaアカウントでサインインすれば無料で使える。無料枠の通信量の上限は月50GBで、上限に達すると翌月初めまでVPNが一時停止する。Mozillaは11月10日から2027年1月31日まで、組み込みVPNの通信量を無制限とするキャンペーンを実施している。

通常ウィンドウに閲覧データ消去ボタン

デスクトップ版では、閲覧データを素早く消去する「Fire」ボタン（炎のアイコン）を通常のウィンドウにも段階的に導入する。これまではプライベートウィンドウでセッションをリセットするボタンとして提供されていた。通常ウィンドウでは、閲覧・ダウンロード履歴、Cookieとサイトデータ、一時ファイル、保存したフォーム情報、サイトの許可設定などから、消去する項目を選べる。

このほか、表示中のタブのURLをコピーするキーボードショートカットを設定できるようになった。初期状態ではキーの組み合わせは割り当てられていない。

Android版には、リーダービューでページを読み上げる機能を順次提供する。再生速度や音声を選べるほか、画面をオフにしても再生を続けられる。

Mozillaはまた、Googleのサービスを搭載した自動車向けに、Google Playを通じてFirefoxの配信を開始した。車載版もプライバシー保護の原則に沿って設計されており、閲覧履歴が自動車メーカーと共有されることはない。