パナソニック コネクトは11月24日、生成AIを活用した議事録作成アプリ「Panasonic PC Edge AI Note Taker」の提供を開始した。対象となるレッツノートのユーザーは無償で利用できる。

会議の録音から文字起こし、要約までの処理をPC上で完結できるアプリ。音声認識にはNPUを活用しており、会議データを外部に送信する必要がないため、機密情報を扱う会議やインターネットに接続できない環境でも利用できる。

マイクからの入力音声だけでなく、PCから出力される音声も同時に録音でき、オンライン会議や動画、セミナーなどの文字起こし・要約にも対応する。

音声入力は日本語と英語に対応し、英語で行なわれた会議の内容を日本語で要約することも可能。ただし複数の言語が混在する会議の要約には対応しない。また会議での決定事項や担当者ごとのアクションアイテムも自動で抽出できる。

対応機種は国内向けのレッツノート SC6／FC6／SC7／FC7／NC7。動作要件はWindows 11、メモリ16GB以上（32GB以上推奨）、Intel NPUドライバ32.0.100.4509以降（32.0.100.4724以降推奨）。UIは日本語に対応する。