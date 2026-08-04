フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース開始の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。（編集部）

突然の手紙

1948年 (昭和23) に二度目の引っ越しで大塚に戻った茂吉たちの写植機製造は、ようやく順調な兆しを見せはじめていた。第1回目の計画の50台が終わり、つぎの50台の製造に進んだ。大阪からくる機械も初期ほど粗雑なものではなくなり、茂吉たちが手をかける時間も以前より短縮された。安堵するかたわらで、茂吉の心にはひとつ引っかかるものが残っていた。

その数カ月前、茂吉がまだ成増の東京印書館工場を間借りしていたころのことだ。つまり1948年 (昭和23) 6月より前である。そのころはまだ、大阪の信夫から送られてくる機械は部品が足りなかったり逆に取り付けられていたりとひどい有様で、茂吉の工場ではその再整備に大わらわだった。

そんななか、信夫から突然こんな連絡があったのである。

「A型機の製造を打ち切り、当方で開発した新型機に切り換えたい」

茂吉にとって寝耳に水の提案だった。新型機を開発していたなんて聞いていない。

聞けば信夫の新型機は、アイデアは悪くなかった。今後横組みの出版物が増えることを見越して、これに対応できるよう、従来のA型写植機に比べ、横組みの能率をおおきく改善するものだ。光源とレンズ系統が移動するA型に対し、新型機では光源とレンズ系統を固定して、代わりに暗箱をマガジン式 (ドラムのようなもの) にし、それを左右に動かすしくみである。

考えかたは悪くない。しかしこれまでの経験からしても、どんなにすぐれたアイデアでも、実用に耐える状態にまでもっていくには相当にテストを重ねることが必要だ。しかも信夫がいま大阪から送ってくる品質粗悪なA型機の出来を見ると、この状態で新型機にいきなり全面切り換えをするなどとは、ユーザーに対し全責任を追わなくてはならぬ販売元の茂吉には、とうてい考えられない。

茂吉は、首を縦にはふらなかった。いま、ようやく写植機のニーズが高まってきているのだ。ここでまた写植機の評判を落とすようなことをしては、写真植字機研究所の存続すら危うい。新型機を導入するにしても、まずはこのままA型機の生産をつづけながら、1年から2年をかけて新型機をじゅうぶんに検討し、完全なものにしてから世に出すのでも遅くないはずだ。

そう茂吉から意向を伝えられると、信夫もひとまずは納得し、第2回目の50台の生産に入った。

だが、信夫の新型機熱がいつ再燃するかわからない。茂吉はうっすらとした心配を抱いていたのだった。[注1]

新型写植機への想い

信夫が新型写植機の構想を練り始めたのは、戦後に茂吉と再提携する1946年 (昭和21) 春よりも前のことだった。

再提携は、茂吉からの懇請ではじまった。茂吉が写真植字機研究所で開発したA型機を、分担して製造してほしいという依頼だった。茂吉から開発資料の公開も受け、信夫は機械の製作に取り組んだ。しかし材料不足と納期に悩まされ、できあがった写植機は信夫自身が〈実にお粗末なもの〉というほどの出来だった。[注2]

のちに写植機の熱心な支持者となった東京印書館の和田栄吉も、この当時のA型機のことは〈そのころの写真植字機はいかにもお粗末な個人差の多い機械というよりもむしろ道具に近い性能のものだった〉と語っている。[注3]

A型機の基本部は、信夫が設計した初期の考案によるものだった。信夫曰く〈この種の機械では、光源、レンズ系統が動くのは如何にもまずい〉。ネジ工場時代から、彼は「ほんとうの写真植字機はどうあるべきか」を考えていた。茂吉との再提携後も、1日もはやく新しい写植機を開発し、批判の多いA型機から切り換えたいと思っていたのだ。[注4]

「なんとか光源とレンズ系統を動かないようにしたい」。その構想は以前からあった。信夫はA型機の製造に追われるかたわら、頭のなかに宿っていたアイデアを練り直し、余暇を見つけては設計に取り組んで、1947年 (昭和22) の完成を目標に考案試作を進めた。[注5]

つまるところ、信夫から茂吉のもとに送られた、とくに再提携後初期のA型機が粗悪品ばかりだったのは、信夫の心は新型機の開発に向かっており、それどころではなかったからだったのだ。部品が逆さまについたような状態だったのも、なにも知らない下請け工場に頼みっぱなしにしていたためだった。[注6]

MC型写真植字機の誕生

信夫は1947年 (昭和22) 中に新型機の完成を目指したが間に合わず、最初の1台の完成にこぎつけたのは1948年 (昭和23) 1月のことだった。のちにモリサワ写植機の代表シリーズとなる「MC型写真植字機」――その最初の型の「MC1型」である。信夫は、はじめに目標とした1947年を記念して、この第1号機のフレームに「1947. M」と入れた。[注7]

森澤信夫が1948年 (昭和23) に完成させたMC型写真植字機 株式会社モリサワ100周年記念事業推進室 企画・制作『モリサワと文字の100年』モリサワ、2024 p.45より

「MC」という名前は、信夫のこだわりと写植への想いのあらわれだった。

〈このMCという名称は、これまで私のたどって来た、大正時代より、昭和八年東京時代と大阪へ帰るまでの期間と、大阪での螺子 (筆者注：ネジ) 工場時代、写真植字機再開と、三度の大きな変遷を意味するためにCをとり入れ、頭に森沢のMをつけたものである。今日に至って自分自身をふり顧ってみるとき、写真植字機を完成するために、私という人間は生れて来たようなものだと、つくづく感じさせられた〉〈大阪で螺子工場をやっていた時代は、植字機より離れておったが、考えてみればこの時代の蓄積がなかったら、恐らく我々の手で写真植字機は再起が出来なかったであろう〉[注8]

ようやく戦前から考え続けてきた新しい写真植字機が形になった。信夫の心は喜びでいっぱいだったが、すぐに世間に公表することは控えた。信夫は現在、茂吉との契約のもとでA型機を製造し、それを茂吉がユーザーに供給している。なのに自分が勝手に新型機を発表しては、茂吉の顔が立たないだろう。まずは茂吉に新型機のことを知らせ、大阪に機械を見にきてもらって、世に出す時期を相談しなくては。

そこで信夫は、茂吉に手紙を出した。1948年 (昭和23) 6月より前の時期に (詳細時期は不明だが、機械の完成が1月で、茂吉が6月に成増の東京印書館から移転する前なので、2～5月ごろだろうか) 。ところがせっかちな性格が文面に出てしまったのだろうか。あるいは新型機に自信があるあまり、筆が滑ってしまったのか。茂吉は信夫からの手紙を読んで、彼が突然〈A型機の製造を打ち切り、当方で開発した新型機に切り換えたい〉と言ってきた、と思った。「自分勝手なことをせず、石井さんに相談して、発表時期を決めよう」そう思っていた信夫の心づかいは、うまく伝わらなかった。[注9]

(つづく)

※次回は8月18日更新予定です。

[注1] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.191-192、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.52

[注2] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960、p.29

[注3] 和田栄吉「印刷界と下中先生 (三)」『芳岳 やさぶろ探求雑誌 No.7』下中弥三郎刊行会、1962年 (昭和37) 4月 p.13

[注4] [注5] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960、pp.29-30、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.158

[注6] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.198

[注7] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 p.30、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.158-159

[注8] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 p.30

[注9] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 pp.30-31、馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.159-160、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.191

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

株式会社モリサワ100周年記念事業推進室 企画・制作『モリサワと文字の100年』モリサワ、2024

東京印書館50周年社史編纂委員会『東京印書館の50年』、東京印書館、1998

下中彌三郎伝刊行会編『下中彌三郎事典』平凡社、1965

和田栄吉「印刷界と下中先生 (三)」『芳岳 やさぶろ探求雑誌 No.7』下中弥三郎刊行会、1962年 (昭和37) 4月



【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

