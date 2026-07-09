初代レッツノートのヒット、すぐさまトラックボール搭載機も話題に

初代レッツノートである「AL-N1」は、1996年6月の発売直後から話題を集め、8月には、秋までの生産予定台数をすべて売り切り、店頭からはレッツノートが無くなるほどの人気ぶりとなった。

その第1号機には、「T512」の型番をつけ、CPUにはPentium（120MHz）を搭載。想定を上回る勢いで完売したことを受けて、CPUをPentium（133MHz）にアップグレードした「T513」を同年10月に投入。さらに、1997年2月にはPentium（150MHz）を搭載した「T515」を発売し、サブノートを代表するパソコンとしての地盤を築き始めていった。

そして、初代レッツノートの発売からちょうど1年を経過した1997年6月には、レッツノートの代名詞となる光学式トラックボールを搭載した「AL-N2」を発売。また、1997年11月には、8.4型液晶を搭載し、重量が約1kg、8時間駆動を実現した「AL-N4」を投入。1998年6月には、ベストバランスノートと位置づけた「CF-S21」を発売し、液晶部のキャビネットにマグネシウム合金を採用したり、各種インターフェースを搭載したりといったレットノートの基本構成を実現。MMX Pentium 200MHzを搭載しながら、約5時間のバッテリー駆動を達成した点も大きな注目を集めた。

このようにレッツノートは、発売以来、ビジネスモバイルとしての用途に特化し、そこにこだわる「質実剛健」ともいえる姿勢で、進化を続けていったのだ。

Windows 95の登場以降、国内パソコン市場全体が右肩上がりで大きな成長を遂げ、1人1台の環境が整いはじめたことも、サブノートの需要拡大には追い風となっていた。

だが、着実な成長を遂げていたレッツノートの事業に、激震が走る出来事が発生した。

それは、ソニーの「VAIO NOTE 505（PCG-505）」の登場であった。

立ちはだかるのはやっぱりソニー、「銀パソ」ブームの衝撃

1997年10月に発売となった同製品は、世界で初めてボディー全体にマグネシウム合金を採用し、大幅な薄型と、軽量化に成功。その筐体カラーになぞらえ、「銀パソ」と呼ばれるムーブメントを巻き起こし、サブノートパソコン市場を席捲する存在となったのである。

ソニーの「VAIO NOTE 505」。ソニー(VAIO)初のモバイルノートであり、これが「銀パソ」と呼ばれるようになり、他社も似たような製品で追従するなど、新参でありながら当時一大ムーブメントを巻き起こした

パナソニックのレッツノートと、ソニーのVAIO NOTEのモノづくりは、対極的なものといえた。

ビジネスモバイルに求められる数々のインターフェースを内蔵し、長時間バッテリー駆動、堅牢性を実現するレッツノートに対して、VAIOは、薄型化を追求し、洗練したデザインを採用したため、シリアルポートやプリンタポートは、ドッキングステーションで対応する仕様となっていた。移動先での利用シーンを考えると、レッツノートの使い勝手の良さは圧倒的であることに間違いはなかった。

だが、多くのユーザーが選択したのは、デザイン性に優れたVAIO NOTE 505であった。

さらに、VAIOの躍進は続く、1998年9月には小型CCDカメラを搭載したミニノートパソコン「PCG-C1」を発売。ソニーが得意とするAV機能を生かしたビジュアルコミュニケーションの可能性も提案してみせたのだ。

この動きを見て、レッツノートの開発チームに焦りが生まれたのは、当然といえば当然だった。

サブノート市場を開拓してきた自負を持つレッツノートではあったが、その質実剛健のモノづくりやデザインが、VAIOの登場によって、時代遅れと捉えられる状況に陥ってしまったともいえる。

振り返れば、ここからレッツノートの「迷走」が始まることになる。

量販店店頭では、幅広いユーザーがVAIOを指名買いする動きが見られる一方で、レッツノートに対しても、薄型化やデザインの改善、新たな機能の搭載を求める声が高まっていった。

パナソニックは、こうした市場の声に応えるように、1998年10月に、A5サイズにカメラユニットや携帯電話インターフェースを搭載した「レッツノート・コム CF-C33」を発売。どうしても厚みが生まれてしまうトラックボールをあえて廃止し、タッチパッドを採用したスリムモバイル「CF-S51」を、1998年11月に発売。さらに、1998年12月には、スリムボディに着脱式ドライブを採用した「CF-A44」を投入した。そして、1999年9月には、「CF-A1」を発売し、PIAFS(PHS)による宅内ワイヤレスと、ピアノのような光沢天板を採用。ロゴも現在のシャープなデザインへと変更し、新たなレッツノートを誕生させたのだ。

「コンセプトがブレはじめている」―― レッツラーたちが抱いた不安

だが、その一方で、こうした一連の動きを、レッツラーを中心としたレッツノートユーザーたちは厳しい目で捉えはじめていた。

「コンセプトがブレはじめている」――。そんな指摘が、レッツラーたちから出始めていたのだ。また、「カタログスペック重視の優等生的なパソコンばかりになっている」、「あらゆるもので、そこそこの機能を実現し、レーダーチャートを描けば、きれいな多角形を描く製品しかない」とも言われ、「尖ったものがなく、他社の攻勢に押され、レッツノートの存在感が薄れている」との指摘もあった。

同時期には社内においても、「お客様の声を聞き過ぎた結果、レッツノートのポリシーが崩れているのではないか」、「一貫したコンセプトがないために、継続的にユーザーに満足してもらえるパソコンを提供できていない」との見方が広がり始めていた。

1999年から2002年の3年の間に、一度、トラックボールの搭載をやめたものの、それを9カ月後に復活。1年後には再び廃止しながらも、ユーザーの声をもとに、9カ月後には再び復活。そして、8カ月後には完全に終焉させるという慌ただしさは、「迷走」の象徴だったともいえる。

このとき、パナソニックのパソコン事業の「迷走」を示す、もうひとつの出来事があった。

それは、AVノートパソコンとして、1997年11月に発売した「HITO（人）」である。

ユニークな製品名は、「Human Interface Technology Operation」の頭文字からとったもので、1997年2月に設立したパナソニックコンピュータカンパニーが担当。レッツノートの開発者などが異動し、新たなAVノートパソコンの開発が進められた。

だが、「HITO」パソコンの開発メンバーには、レッツノートの開発経験者がいたとしても、レッツノートとはまったく異なる流れのなかで開発されたものだといえる。

ここで目指したのは、国内生産ではなく、台湾のODMで生産するコンシューマパソコンの開発である。AV機能の追求や、より購入しやすい価格帯でのパソコン投入が役割だった。 AV機能で先行するソニーのVAIOに追随するモノづくりであったのは誰の眼にも明らかだったが、「HITO」は、それに対抗するパソコンにはなりえなかった。

先進技術の採用では優位性を発揮する台湾のODMを活用して、新たな領域に参入する点ではプラスに働いたが、大きな課題となったのは品質であった。

これまでの連載でも触れてきたように、パナソニックは、もともとはIBMのパソコンを受託生産してきた企業である。今度は、台湾のODMに生産を委託するという逆の立場になったとしても、IBMパソコンやレッツノートの品質レベルでのモノづくりを求める体質は変わらなかった。そのために、仕様変更などを加えていくと、結果として、コストメリットを得られず、台湾のODMを活用する意味がないという事態に陥ってしまったのだ。

さらに、VAIOは、デスクトップやノートパソコンを含めて、スタイリッシュなブランドイメージと、AVに強いという世界観を作り上げたが、パナソニックにはそれができなかった。

HITOは、2000年11月に第1号製品を発売。後継機種も投入したものの、結果として、短期間で終了することになった。関係者によると、当時はAVデスクトップパソコンの開発も進めており、一次試作まで行われていたという。だが、これも最終的には投入が見送られることになった。

レッツノート事業にただよう暗雲、「復活」期す新プロジェクト

レッツノートの事業は、1999年度から黒字化しており、成果は着実にあがっていた。だが、「迷走」といえる状態にあったのは確かだった。それは、パナソニックらしさが、パソコン事業では発揮できていないことを意味していたともいえ、事業継続や将来の成長に対する不透明感も生んでいた。

そのころ、パナソニック全体では、パソコン事業に関する組織統一の動きが始まっていた。

1997年2月に、レッツノートを担当していた情報周辺機器事業部（旧・特別プロジェクト室）と、タフブックやWOODYなどを展開していた情報機器事業部が、パーソナルコンピュータ事業部として統合。さらに、2002年2月には、パーソナルコンピュータ事業部と、HITOパソコンを市場投入したパナソニックコンピュータカンパニー、ゲーム専用機である3DOを担当していたインタラクティブメディア事業が統合し、ITプロダクツ事業部が発足。パナソニックグループとして、初めてパソコン事業を一本化したのである。

組織統一の動きのなかで、2001年夏には、社内に新たなプロジェクトチームが立ち上がった。

目指したのは、パソコン事業の主軸となるレッツノートの「復活」であり、モバイルノートパソコン市場でのトップシェア獲得という高い目標である。これが、レッツノート「復活」の狼煙をあげることになる「CF-R1」の誕生につながっていく。

（続く）