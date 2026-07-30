マウスコンピューター、ゲーミングノートPC「NEXTGEAR J5」発売。ブラックモデル追加

マウスコンピューターは7月30日、独自に展開するエントリー向けブランド「NEXTGEAR」における新製品として、同シリーズとして初めてブラックモデルを用意する「NEXTGEAR J5」を発売した。

これまでホワイトモデルしかなかったシリーズに、ブラックモデルを追加したという内容。顧客の声としてホワイトだけでなくブラックが求められてきたとしており、今回黒い外装のブラックモデルを用意。AMD RyzenプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを組み合わせて搭載したことで、ゲームプレイに対応しつつ競争力の高い価格設定になっている。

構成の一例として、AMD Ryzen 5 7640HSプロセッサ搭載モデル「NEXTGEAR J5-A5G50BK-A」は、176,800円から、AMD Ryzen 7 8745HSプロセッサ搭載「NEXTGEAR J5-A7G50BK-A」は、192,800円から販売予定。マウスコンピューターWEBサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage大阪で取り扱い、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付帯する。