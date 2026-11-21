漫画が想定よりも早く終了させられることを「打ち切り」というが、その理由はまちまちである、と言いたいが9割以上の原因が「不人気」だと思う。

しかし、原因は明らかでもその基準は本当にまちまちであり、週刊少年ジャンプと月刊中年不定愁訴などのマイナー雑誌とでは「不人気」の基準も違うだろう。

またどこで終わらせるかも正確な基準があるわけではないようで、1巻の売れ行きが悪く3巻で終わるのがスタンダードコースではあるが、2巻と言われて「判断早っ」と、虚をつかれた鱗滝さんみたいになることもある。

そうかと思えば、発売から1回も重版がかからず、作者ですら全く売れていないことを自覚している作品がなかなか終われと言われないこともある。

それも「もしかして編集部全体がこの作品の存在自体忘れているのでは」という不安がピークに達する5巻ぐらいでやっと終わったりするのだが、人気がなければ大体2、3巻ぐらいで終わるのが常である。

たまに「人気があったはずなのに何故終わるのか」と訝しまれる場合もある。

考えられる理由としては、1人で千人分の声を出す一騎当千オタクに人気だっただけで、実際はそんなに人気ではなかった、そして「人気」ではあったものの、企業が求める「人気」ではなかったかだ。

「モテる」と言っても、本人が魅力的だからモテているのと、誰にでもヤらせるからモテているのとでは話が違うのだ。

例えが最悪だったので今のは忘れて欲しいが「たくさんの人に読まれている人気作」であっても、無料分は死ぬほど読まれているが、単行本購入など金を出して読んでいる奴が一人もいないとなれば継続が難しいこともある。

基本無料のソシャゲも同様であり、何億ダウンロードの人気作であろうとも、全員が無課金ユーザーであればサ終はやむなしになってくるのだ。

人気はあったはずなのに……「ポケモンユナイト」サービス終了を発表

先月、どう見てもまだ人気はありそうな世界的コンテンツが突然終了を発表し騒然となった。

それが「ポケモンユナイト」である。

ポケモンはスリープしかしたことない上に、「こいつを使うとスマホいじりながら寝落ちができない」という理由で投げ出したポケモンエアプ勢である自分にその人気をうかがい知ることはできない。

だがベネッセがゲーム教育としてポケモンユナイトを教える講座を開いていたり「子どもがポケモンユナイトの話しかしなくなって気が狂いそう」という親の悩みを見たこともあるので、その人気は大人から子どもまで相当なものだったのだろう。

実際世界で2億ダウンロードもされているのだが、プレイヤーが多いからと言って儲かっているとは誰も言っていないのである。

むしろ、無課金でも十分楽しめる良ゲーだったからこそ2億もダウンロードされたともいえる。

ポケモンユナイト終了の理由ははっきりとわかってはいないが、やはり人気ではなく、収益性に問題があったのではないかと言われている。

それにポケモンユナイトのサ終が特に驚かれたのは「世界大会の2日後に終了」という点だ。

その大会は世界から32チームが集まり、賞金は総額100万ドルだそうだ。 この規模の大会を開けるゲームが終わるのも不思議だし、収益の問題なら終わるゲームにそれだけの予算を投じるのも不可解である。

だが、それより心配なのは当日の空気だ。

プロeスポーツ選手にとって、自分が生業としているゲームが終了するというのは死活問題である。

大谷さんだって野球がサ終したら収入は激減なはずである、2日後無職かもしれない人たちを32チーム集めて、自傷含む負傷者を出さずに終わることはできるのか、少なくとも飯田圭織のバスツアー以来のお通夜ムードが懸念される。

しかし、打ち切りを宣告された漫画家も最終回が掲載されるころには意外とふっきれているものだ。

大会もサ終発表から5か月近く経っての開催なので、選手も意外と晴れやかな表情で「ポケモンユナイトに感謝！」みたいな大会になるのかもしれない。

ちなみにゲームに終わられたeスポーツプレイヤーはどうするかというと、他のゲームに移行するか、知名度を生かして配信者やコーチになったりするらしいが、やはり厳しいようである。

ｅスポーツ選手になるなら、どのゲームの選手になるかも大事ということだ、どれだけ技術を磨いても、そのゲームの方が消滅したら意味がない。

つまり、人気が長く続くゲームを見極めて選ぶ必要がある。

自分が好きな漫画はすぐ打ち切られるし、始めたソシャゲはすぐサ終するというタイプは、ゲームの技術以前に「見る目」という意味でeスポーツ選手には向いていないのかもしれない。