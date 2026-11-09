去年私の描いている漫画がドラマ化したのだが、おそらく今年中に13巻が発売する。

13巻というのはすごい数字である、人間でいえば中学生になるほどの巻数であり、上手い例えが見つからないなら何も言わなければいいのにと思う。

しかし、この漫画は当初2巻で打ち切られる予定であった、売れない漫画が短命なのは世の常だが、それにしても２巻は判断が早い。逆に炭治郎が鱗滝さんを殴っていいレベルの早さだ。

そこで久しぶりに「もう少し続けさせてくれ」とゴネたのだが、ゴネる理由としてはまず、このままだと準備期間より連載期間の方が短く、また同じ期間の準備をするのは嫌だったというのもある。

このような「シャバ滞在期間より刑期の方が長い現象」は漫画家にとって珍しいことではない、だが誰でも死ぬことがあるんだから今死んでもいいとは思えないだろう。

それともう一つ、単行本が発売したのがちょうどコロナが蔓延しだした時期で、書店などが軒並み休業していたのだ。

売る場が閉まっているなら売れるわけがない、その売上を根拠に打ち切りはおかしいと強弁した結果、連載は継続することとなった。

しかし、今思えば本屋は閉まっていたが通販で買うという手もあるし、なにより外出自粛の影響で電子書籍の需要は急増していたので「コロナのせいで売れなかった」はどれだけ正しいかは謎である。

そもそも私の一世一代のおむずがりにより連載が継続したわけではなく、それを見た読者の「見るに耐えなさ」により本が購入され、採算ラインを越えたゆえの連載継続なのである。

あの時「もう止めてくれ」と目を覆いながら、購入ボタンを押してくれた読者には今も感謝している。

しかし、コロナによる本屋休業が本の売上に全く無影響だったとも言い難い、そのような個人の力ではどうにもならない厄災に巻き込まれるのは不運としか言いようがない。

漫画業界を襲う、コロナ禍以来の厄災

そして現在、漫画界には再び大きな厄災が起こっている。

それが最近大流行の情報漏洩である。

詳しいことは理解できていないので説明は省くが、大流行の原因はPHPというWebサービスを動かすプログラミング言語の脆弱性らしい。

私はこれを聞いた時「今でもピッチを使っている奴がいるのか」と、ギャグで言っているなら今すぐ引退してついでに腹も切った方がいいことを考えてしまったのだが、残念ながら本気である。

そのぐらい理解はできていないのだが、そのせいで様々なWebサービスがメンテナンスに入り、漫画界でもコミックシーモアやRenta!が長期の休止状態にあるのだけはわかっている。

私の作品もそれらのサイトに掲載されているので影響はある。

しかしシーモアやRenta!で私の作品を読むのはコメダ珈琲でコーンスープだけ食べるような、全然構わないがあえてそれか感があるので、そこまで大きな影響はないのではないかと思われる。

だが、電子書籍売上明細はどのサイトで購入されたかまでは記載しない場合もあるので、もし今年冬の電子書籍売上が激減していたら、コメダでコーンスープだけ啜っている奴は意外と多かったということになる。

仮に影響は少なくてもマイナスでしかない事態なのだが、それでもシーモアコミックスの作品や、シーモアで独占や先行販売をしている作品の比ではない。

主にシーモアで活動している作家にとってはコロナよりも明確に「売り場が開いてないから売れない」の現象が起きている。

おそらく、今まで描いた原稿に対する原稿料が支払われないことはないだろう、しかしそれが売れなければ、販売実績による配信印税がゼロになってしまう。

さらに掲載先の封鎖が長引けば、連載もストップし原稿料も入らなくなる恐れがある。 これによって電子書籍の弱点が再度指摘されるようになったのだが、じゃあ作家個人はどうしたら良かったのかというと、正直個人でどうにかできるような問題でもない。

1つ2つ潰れてもいいように、あらゆる電子書籍サイトで作品を掲載し、紙にも強い媒体を選ばなかったのが悪いと言うのはジャンプで連載すればいいと言うのと同じで、それができれば全員やっているのだ。

どの職業でも、大きすぎる時代や出来事の波に飲まれてなす術がないという事態は起こるのだが、今回は災害などではなく、人間による明確なサイバー攻撃の影響であることが憤懣やるかたない。

大きな影響を受けている作家は不運としか言えないし、早期の復旧を願っている。しかしコロナの時とは違って今回は明確に「サイバー攻撃のせいで売れなかった」と言っていい。

じゃあサイバー攻撃がなければ売れていたのかというと、そうでもないのかもしれないが、せっかくだから全てサイバー攻撃、PHPの脆弱性にしてしまった方がいい、そうでもしなければやっていられない。