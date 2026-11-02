最近JR東日本周りが騒がしいようだ。

つまり本州最西端の荒野に住まう私には全部無関係ということだが、どうやら全て無関係というわけではなさそうだ。

まず、長らくマスコットキャラを務めたペンギンの後任を選定中である。

未だに「新キャラ」ではなく「ペンギンの後任」と言っている奴がいるように、ペンギンのままで良かったのにという声も根強い。

しかしいざ3キャラまで絞られ、投票が始まるや否や投票ページがダウンするという、清々しいまでのツンデレも見られたので、皆それなりに関心を持っているようであり、11月の決定が待たれている。

それより先にスタートしたのが、Suicaの新サービス「teppay」だ。

私は現在でも大谷さんから25億スッた人の顔が一瞬浮かび、あれは「ippay」だと訂正しなければならない呪いにかかっているし、1人でも多く同じ呪いにかかればいいと思ってここに書いている。

名前からしてpay一族であり、実際Suicaに組み込まれたQR・バーコード決済機能である。

第一次pay戦争は終結しているし、今更新規pay参入は遅きに失しているように感じるが、Suica自体が東で電車を使う者にとって必需という点が強く、下手をするとPayPayより汎用性のあるQRコード決済になるかもしれない。

teppayはSuicaが上限2万円だったのに対しマイナンバーカードを登録すれば30万円までチャージが可能で、送金もできる。

子どもは全員ノー進学ノー就職で、親もフリーランスかリストラというご家庭には不要だが、通勤通学にSuicaを使っているファミリーにとっては便利なのかもしれない。

これが西の者に関係あるかというとほぼ無関係だ、おそらくこちらでもコンビニなどではteppayの使用は可能だろうがSuica支払いですら二度見されるので、teppayなどと言いだしたらオーナーを呼ばれる恐れがある、それぐらいこちらではなじみがないものだ。

西の者なのに「関係」してしまった「えきねっと情報漏洩」

新キャラも直接無関係、teppayもほぼ無関係となれば、一体何が西の者にも関係があるのかというと今流行りの「情報漏洩」である。

もはや1回も漏洩してない奴はダサいぐらいの勢いであり「漏洩童貞」という言葉が生まれるのも時間の問題だろうし、語呂も良い。

そんなことは全くないが、とにかく大流行しているのは事実である。

あまりにどこもかしこも流出してしまっているため、一つ一つが目立たない有様だ、むしろ3年前の大規模漏洩とかを目立たせずに発表するなら今しかない。

そういえば先日、地元の友人と村唯一のガストに集まった時、その内の1人が「PayPayの送金で割り勘しよう」と言い出したのだが、その者以外が全員PayPay未導入だったため、財布にある限りの小銭と北里会計になったのだが、一応その場でPayPay導入しようとした者もいたのだ。

しかし入金設定の際にマイナンバーカードなどの本人確認書類を読み込ませろと言われたため、そこでダルくなってやめてしまったのだ。

最近はセキュリティ強化のため、特に金を扱うサービスは登録の際に求めてくる情報が多くなってきている。

だがそのせいで、預ける個人情報の数や重要度が増してしまい「運転免許証」など、1回流出したら全てを変更することが不可能に近い情報まで漏洩の危機にさらされるようになるという本末転倒が起こりはじめている。

実際、クレカなら再発行による番号変更で不正利用を防げるが、免許証は再発行したところで住所や本籍などはそのままな場合も多いし、そこを変えたとて生年月日、そして「顔面」は同じなのである。

それらを全て変えて再発行しようと思ったら、ほぼ別人になるしかなく、どちらが犯罪者かわからなくなってくる。

こうなると、何の個人情報登録もなく使える「現金」が一番ということにもなってくる。 何故JR東日本の情報漏洩が西の者にも関係あるのかというと、漏洩したのがJR東が提供している予約サービス「えきねっと」のメールアドレスだからだ。

約1年前、仕事で上京した時、帰りの飛行機の予約を1日間違えるという、最高にAがDHしてDするミスを犯したのだが、飛行機のチケットはもう取れなかったのでえきねっとを利用して新幹線の切符を取った記憶があるので、漏洩に巻き込まれている可能性がある。

だが正直、覚えているだけマシな方で、登録したことすら忘れているサービスが多数存在し、それらが知らないうちに流出しているような気がしてならない。

まず預かる側が漏洩させないようにするのが第一だが、こちらも「登録」に対しもっと慎重になる時が来たのかもしれない。

特にいつの間にか登録したサービスからの未読メルマガなどでGmailのアイコンに「24,748」などという数字がついている人間は一考が必要だ。