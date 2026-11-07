Wikipediaのトピックを地図や年表、画像から検索できる！ Wikipediaをより活用できるサービス5選

Wikipediaはそのトピックの豊富さゆえ、検索がしづらく感じられることもしばしば。たまたま見つけたトピックから関連する次のトピックへ、さらにその先のトピックへと順番にジャンプしていく読み方には向いているが、特定の趣味関心に基づいて関連トピックを一括でリストアップするのは苦手で、見たいトピックが複数見つかった場合も、ページを行ったり来たりになり見落としも発生しやすい。

こうした場合、地図や年表、カタログなどのUIも駆使しつつ、Wikipedia上に存在する関連トピックを一括で抽出してくれる外部サービスが役に立つ。今回はそうした、Wikipediaの記事や画像、データを活用し、独自の検索体験を可能にしてくれる外部サービス5つを紹介する。なお以下のスクリーンショットは、本来は英語表示であるところをブラウザの翻訳ツールを用いて日本語で表示している場合がある。

現在地から30分以内にあるスポットを表示「Local Wikipedia」

「Local Wikipedia」

https://edjefferson.com/localwiki/

Local Wikipedia

現在地から30分以内にある、Wikipediaに項目が存在するランドマークをリストアップしてくれるサービス。日本版Wikipediaは検索対象外で、英語版にトピックがあるランドマークに事実上限定されるが、それゆえ思わぬ歴史的スポットが見つかることもしばしば。位置情報を用いず任意の地点を指定することもできるので、旅行先で訪問すべきスポットを探したい場合にも役立つ。

日本語Wikipediaに対応、近隣のスポットを探せる「WikiNearby」

「WikiNearby」

https://wikinearby.toolforge.org/

WikiNearby

任意の地点または座標を入力すると、その近隣にあるランドマークについてのWikipediaのトピックをリストアップしてくれるツール。前述のLocal Wikipediaに似ており位置情報からの検索にも対応するが、こちらはテキストによる検索がデフォルトで、出力結果も近隣から順にテキストによるリストで表示される。300以上の言語に対応しており、「ja」を指定することで、日本版Wikipediaのみを対象とした検索が行えるのが強み。

指定した地域で起こった歴史上の出来事を時系列で表示できる「Erask」

「Erask」

https://www.erask.org/

Erask

3D地球儀上で特定の地域を囲むことで、その地域で起こった歴史上の出来事をWikipediaからピックアップし、時系列で表示してくれるサービス。約9万件のイベントを収録。言語は英語だが、ブラウザの翻訳ツールを使えば日本語での検索および表示にも対応する。UIのリッチさはこの種の関連サイトの中では群を抜いており、高度な検索にも対応するが、そのぶん慣れるまでに時間がかかる可能性はある。

映画のタイトルや出演者の情報とともに動画も探してくれる「WikiFlix」

「WikiFlix」

https://wikiflix.toolforge.org/

WikiFlix

映画のタイトルや出演者名で検索すると、Wikipediaに掲載されているそれらのトピックと合わせて、Wikipedia外にあるパブリックドメインの関連動画を表示してくれるサービス。Wikipediaで直接検索するのと異なり、実際の動画を視聴したい場合に別途検索する手間が省ける。ほとんどが海外の映画だが、ライセンス的に問題のない日本映画も多く含まれている。本稿執筆時点では5676本の映画と9325人の人物を収録している。

年代での絞り込みにも対応、美術作品を画像から検索できる「Crotos」

「Crotos」

https://zone47.com/crotos47/

Crotos

WikidataおよびWikimedia Commonsにトピックのある美術作品を、画像をもとに検索できるサービス。対象は絵画、彫刻、版画、写真など多岐にわたっており、これらジャンルによる絞り込みのほか、制作された年代での絞り込みにも対応しており、年代ごとの作風の変化を把握するのにも役立つ。データは各国のWikipediaから収集されており、リンク先も各国のWikipediaに分散しているのが特徴。UIは日本語に対応している。