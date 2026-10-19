先日、夫の誕生日祝いにハンバーグを食べに行った。

ハンバーグはおいしかったはずなのだが、夫が突然「最近仕事の調子は？」と言い出したため、それ以降の味は覚えていない。

なぜ祝宴の最中にソドムの市のあらすじを聞くような真似をしたのか謎だが、その時の私の顔を見てハンバーグが美味くなったというなら祝いとしては成功だ。

その後、バリバリと快音が鳴る財布から颯爽とねずみ色のカードを取り出し会計しようとしたのだが店員に「クレカは使えません」と告げられた。

都会者であれば「それは払わなくていいってことか？」と曲解するかもしれないが、田舎ではこういう店舗がまだ珍しくない。

だが店員は続けて「PayPayなら払えます」といい、その指の先には「PayPay払いできます」のポップがあった。

つまり、その店の支払いは現金とPayPay払いのみなのだ。

メニューがみそ汁とケバブしかないピーキーな店のように見えるが、何故そうなっているかは何となく知っている。

先日PayPayとPayPayカードについての記事を書いたが、PayPayはQRコード決済戦争を制するために、田舎の個人経営店にまで出向き「PayPayを置かせてください」と頼んで回ったらしい。

おそらくあのハンバーグ屋はPayPay社員にレジ前全裸土下座をされた店なのだろう、話には聞いていたが実物を拝めるとは思わなかった。

しかしPayPayも未だ盤石ではない、東京では出版社の編集が「飛行機代の精算PayPayでもいいですよ」と言い出すレベルで浸透しているようだが、一歩田舎に出るとそこまででもない。

先日、地元の友人と村唯一のガストに集合し、その中の一人が「PayPayの送金で割り勘しよう」と提案してきたのだが、そいつ以外PayPayを使っていなかったため、全員で財布のジャリ銭チェックをし合った上でのブサイク会計となった。

未だにマイナンバーカードを持たない人間が多いように、QRコード決済もまだまだ使用していない人間がいるため、各社新規獲得には貪欲だし、囲い込みにも余念がない。

PayPayもまだ飽き足りておらずPayPayカード以外のクレカ入金をさせない方針でさらなる囲い込みを謀り、ユーザーから猛反発の末に、他カードでも入金はさせるが、匠の余計なひと手間はかけさせるという折衷案で手打ちとなっていた。

14日で撤回された楽天モバイルの囲い込み

私は楽天経済圏の者なのでPayPay包囲網はセルフ蚊帳の外だが、楽天とて同じようなことをやらないわけではない。

先日、楽天モバイルが使用者に対し「楽天IDと連携しないユーザーは自動解約にする」と発表した。

楽天IDと連携しない奴の携帯電話番号は有無を言わさず抹消し、実質失踪状態に陥らせるということだ。

PayPayよりも遥かに強行であり、強行すぎたせいか14日でこの方針は撤回された。

あまりにも早すぎて本当にやる気があったのか疑うレベルだが、ユーザーからの反発がそれほど大きかったとも言える。

現在でもマイナンバーカードを持ってない勢は、確固たる信念を持って持たない人も多いと思うが、面倒くさい、作り方がわからない、そもそもそんなものが存在することすら知らないという、消極的未所持勢もかなりいるはずだ。

携帯電話も同じで誰もが自分の携帯の契約とか連携とか理解して使っているわけではないし、そういうお達しに目を通しているわけではない。

つまり、楽天IDと紐づけを拒んでいるわけではなく、よくわからないまま紐づけてない人も多いのではないかと思われる、そういう人に「連携しないと自動解約します」と言っても依然分からないままだろう。

子供に契約してもらった携帯を持っている老などはそこら辺わからないだろう。

老の携帯がわからないまま自動抹消され、音信不通になるというのは「事件」と言っても過言ではない。

知らない内に携帯番号がなくなってしまう人が続出しパニックになる未来が楽天側に見えてなかったとも思えないが、とにかく自動解約は撤回された。

しかしPayPayと同じでただでは引き下がらない。

楽天IDと紐づけなくても解約されることはないが、提携しないと支払い状況のオンライン確認や楽天モバイルの一部機能が使えなくなるかもしれないとのことだ。

つまり、ここまで言っても楽天IDと提携しない奴に「不便」という名の最後っ屁をかましてから自動解約を撤回したのである。

しかし、PayPayカードを持つのに比べれば楽天IDと楽天モバイルを提携させるのはそこまで面倒なことでもなく、そもそもなぜ楽天モバイルを使っておいて楽天IDと提携させないのか訝しがるユーザーもいる。

その「なぜ」はよくわかるが、コツコツ貯めたポイントを使わずに抹消させたり、不合理な行動をしたりする人間はどこにでもいる、そういう人間に「なぜ」と聞いても無駄だし「番号がなくなってもいいのか」と脅しても無駄なのである。