iPhoneの「電話」に知らない場号から着信があった時、応答すべきかどうか迷いますよね。詐欺やセールスの電話は避けたいですが、もしかすると大事な用件や緊急の連絡かもしれません。そこで活用したいのがiOS 26の「着信スクリーニング」機能です。

「連絡先」にない番号からの着信にAIが自動応答する

着信スクリーニングとは、連絡先に登録されていない番号や番号非通知（＝不明な発信者）の着信があった場合に、iPhoneが自動で名前と用件を尋ね、その内容を文字で表示する機能です。ユーザーは相手の名前と要件を確認してから、電話に出るかどうか判断することができます。

着信スクリーニング機能を使用するには、まず不明な発信者から着信があった場合の対応方法を設定します（初回のみ）。

これで、不明な発信者からの着信があった場合、着信音を鳴らす前にAIが相手の名前と用件を尋ね、文字起こしを画面に表示してれます。

文字起こしを見て着信に対応する・折り返す

実際の使用画面はこのような状態になります。

応答しなかった／できなかった場合は、相手の回答内容を通知で確認することができます。

「連絡先」にある番号からの着信を文字起こしするには？

不明な相手からの着信だけでなく、知っている相手からの着信も留守電を文字起こしできると便利ですよね。そんな時は［ライブ留守番電話］機能をオンにしておきましょう。相手の残してくれたメッセージが自動的に文字起こしされます。