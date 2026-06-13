アップルが、進化したApple Intelligenceを用いたAI写真編集機能をWWDC 2026で発表し、SNSでは大きな話題になっています。ただ、かなり大胆に構図や画角を変えることも可能なことから「これを写真と呼んでいいのか？」といった意見も少なからず見られ、議論を呼んでいます。

Appleの写真に対する哲学に変化があったのか、機能にまつわる工夫や配慮はどのようなものがあるのか、Apple本社の写真担当のキーパーソンに取材しました。

「クリーンアップ」「拡張」「リフレーム」の3つのAI編集機能を搭載

話を伺ったのは、米Apple本社のVice President, Camera and Photos Software EngineeringのJon McCormackさんと、Senior Manager, Camera and Photos Product MarketingのDella Huffさんの2名です。

先日開かれたWWDC 2026の基調講演で、AppleはApple Intelligenceの大幅強化を発表。写真アプリでは、おもに「クリーンアップ」「拡張」「リフレーム」の3つのAI編集機能を強化・追加しています。各機能の詳細や工夫について、まずDella Huffさんに解説してもらいました。

Della Huffさん：クリーンアップ（Clean Up）は、写真内の不要な被写体を選択するだけで自然に除去する機能で、これまでよりも精度や品質を大幅に改善しています。特筆すべきは、背景を不自然に作り変えるのではなく、もともとあった背景や空を延長する形で補完する点です。これにより、写真の本来の雰囲気を損なうことなく、主題をより際立たせられます。

拡張（Extend）は、写真の構図を自由に拡張したり、アスペクト比を変更する機能です。ピンチ操作で写真の表示範囲を広げるだけで、画像のピクセル情報をもとにAIが周囲の風景を違和感なく生成してくれます。この機能は、被写体への光の当たり方や影の伸び方、さらには被写界深度（ピントの合っている範囲）までを正確に理解し、自然な仕上がりにします。被写体そのものの見た目は変えないよう設計しています。この機能はトリミングツール内でも利用でき、傾き補正時に隅の部分を補ったり、ロック画面用の縦長の画像を作成する際にも活用できます。

リフレーム（Reframe）は、撮影後に写真の視点や構図を変更する機能です。デバイス上のAIモデルが、シーン全体の3D Gaussian Splats（3Dガウシアンスプラット）を生成することで実現します。AIは、写真の奥行きや被写体の位置を理解しているので、画面をスワイプするだけでリアルタイムに効果を確認しながら被写体の位置を自由に動かせます。もともとの写真の本質を損なわない範囲で編集でき、被写体の裏側に回り込むような大幅な変更はできません。

Appleの写真に対する哲学は変わっていない

これらの新機能のうち、拡張やリフレームはかなり大胆に写真の加工を行うこともあります。Appleとしては、これまでで最大級に踏み込んだ写真編集機能といえます。Appleの写真に対する哲学が変わったのか、Jon McCormackさんに考えを聞きました。

Jon McCormackさん：いいえ、私たちの写真に対する哲学は変わっていません。

写真は単なる画像データではなく、実際に起こった人生の大切な瞬間を記録した特別な存在です。編集ツールを用いる際も、その写真が持っている瞬間の本質を損なうことなく維持するべきです。AIは、存在しないものを追加して世界を別のものに作り変えるのではなく、ユーザーが捉えたかった本来の瞬間に近づけるために必要最小限の補完を行うツールでなければなりません。

誰でもこんな経験があると思います。素晴らしい瞬間を目にして写真を撮ったものの、背景に不要なものが写り込んでいたり、構図が悪くて人物が窮屈そうに写ってしまったり、肝心の被写体が少し切れてしまったり。プロの写真家やレタッチの達人であれば、高度な編集ツールを巧みに活用してこうした失敗を修正できますが、多くのユーザーにはとても難しいことです。

「写真とは何か」というAppleの考えを改めて頭に入れつつ、AIを使って多くのユーザーに対して何ができるか…と議論した結果、プロの写真家たちが持っている力を、普通のユーザーにも提供したいと考えました。大切な瞬間を撮影した写真に意味のある修正を加えて、本質を損なうことなく、より理想的な形に仕上げたかったのです。

「最小限必要なピクセルだけを変更する」という原則も大事にしています。リフレームを実行すると、もとの画像と「何をどこに動かすか」というマップが一括でAppleのプライベートクラウド（Private Cloud Compute、PCC）に送られます。そして、被写体の移動によって失われた部分のピクセルだけを補完するようにしています。

メインの人物の顔には厳格な編集制限を設けている

AIを用いて写真編集をするにあたり、Appleはほかにも守るべき部分が多くあったと説明します。その1つが、写真の透明性の確保です。「編集した写真は生成AIを利用しているため、その事実をメタデータに記録します。私たちは、そのことを簡単に確認できます。さらに、今年後半には「SynthID」を統合する予定です。SynthIDは、画像に電子透かし（ウォーターマーク）を埋め込む技術です。通常は確認できませんが、専用のツールを使えば読み取ることができます。しかも、この透かしはスクリーンショットで保存しても検出できるのです」（Jon McCormackさん）

さらに、編集したあともオリジナルの画像が常に保持されることも説明します。「写真アプリでの画像に対するあらゆる変更は非破壊編集で、オリジナルのデータは常に保持されます。これまでも、色や明るさを調整したりポートレート効果を加えたりしたあとも、オリジナルは必ず残っていました。今回新たに導入するAIツールの利用時も同様です。この点も、Appleの写真に対する哲学の根本といえます」

拡張やリフレームの実行時、人物の顔が崩れないように配慮したことも解説します。「被写体のアイデンティティを維持するために、厳格な制限（ガードレール）を設けています。例えば、顔が半分近く隠れているといった状況では、編集機能は動作しません。これは、主たる被写体の顔を推測して作るべきではない、という方針による制限です」

「一方で、背景に多くの人々が写っている場合、拡張によって遠景に追加される人物は主要な被写体ではないため、シーンに合った自然な生成を実行します。もちろんその場合も、メインの被写体の顔には手を加えません」

深度情報を含む写真と含まない写真で、拡張やリフレームの効果の違いが出るのかも尋ねてみました。「深度情報があれば、生成する画質のクオリティはより高くなります。ですが、深度情報がない場合も、すべての画像をセグメント化して深度情報を生成するので、十分実用的なレベルに仕上がるようにしています」

「少し右の方から撮った構図にして」 など、自然言語でも編集できるようにする考えはなかったのか聞いてみました。「もちろん検討はしましたが、誰でも指一本でさまざまな編集ができるシンプルなユーザー体験を提供するのが最善だと考えました。強力なテクノロジーをシンプルなユーザー体験に落とし込み、ユーザーがやりたいことを直感的に実現できるのが、まさにAppleの強みだからです」

Appleが大切にしているプライバシー面への配慮も忘れていないといいます。「これらのAI写真編集は、AppleのPrivate Cloud Computeを利用することで圧倒的なクオリティをもたらしています。もちろん、Appleにとってプライバシーは譲れない大原則です。処理はクラウド上で行われますが、Appleはそのリクエストに関するデータを一切保存しませんし、処理した写真を見ることもできません。当然ながら、あなた以外の誰かも見ることはできません」

不要なものを消し、画角を広げ、視点を変える――。一見すると、これらのAI編集機能は“写真”の真実性を揺るがすものに思えるかもしれません。しかし、今回のインタビュー取材を通じて見えてきたのは、一生に一度しかない瞬間の撮影ミスを修正し、ユーザーが手に入れたかった「理想の瞬間」に近づけるためのAppleの提案でした。どこまでが写真といえるのか、といった議論は今後も続きそうですが、多くの人に歓迎される機能となりそうです。