iPhoneをはじめとするアップル製品の今後の取り組みが発表されたWWDC 2026が終わりました。Geminiを味方につけてパワーアップしたAI機能がiPhoneなどのアップル製品をどう変えるのか、改めてチェックしておきましょう。6月8日（月）～14日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。

WWDC 26で発表、Apple製品の次期OS「27シリーズ」の新機能を徹底解説！

2026年のアップルの開発者向け会議「WWDC26」では、独自のAIプラットフォームである「Apple Intelligence」と、すべてのOSに搭載するパーソナルアシスタント「Siri」の進化にスポットライトが当てられました。今年の秋に登場する「各OSの進化」を詳しく見ていきましょう。

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新SoC「Arc G3」 Intelは携帯ゲーム機に本気なのか？ PC水準の高性能を実現、幹部は市場を有望視

Intelが、COMPUTEX TAIPEI 2026で発表したハンドヘルドPC向けプロセッサ「Arc G3」シリーズについて、実際にその搭載デバイスに触れるとともに、Intelのキーパーソンに詳細を伺う機会を得た。携帯ゲーミング市場のゲームチェンジャーになる可能性を秘めたArc G3の詳細をお届けする。

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AI写真編集機能を強化したApple、写真に対する哲学は変わったのか？ 本社幹部に聞いた

アップルが、進化したApple Intelligenceを用いたAI写真編集機能をWWDC 2026で発表し、SNSでは大きな話題になっています。ただ、かなり大胆に構図や画角を変えることも可能なことから「これを写真と呼んでいいのか？」といった意見も少なからず見られ、議論を呼んでいます。Appleの写真に対する哲学に変化があったのか、機能にまつわる工夫や配慮はどのようなものがあるのか、Apple本社の写真担当のキーパーソンに取材しました。

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9月末に迫るローミング契約終了危機、正念場を迎える楽天モバイルはどう動く？

2026年9月末、KDDIとのローミング契約が切れる楽天モバイル。KDDIはローミング契約の延長に消極的な様子ですが、もしローミング契約が切れた場合、楽天モバイルは地方を主体とした未整備のエリアを、どうやってカバーすることになるのでしょうか？ いくつかの選択肢を考えてみましょう。

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Appleが認めた10代の日本人アプリ開発者 ティム・クックCEOとジョン・ターナス次期CEOも絶賛

次世代のアプリ開発者を発掘・応援するべく、Appleが学生を対象に開催したアプリ開発コンテスト「Swift Student Challenge」。2026年も、特に卓越した作品と認められた50名の優秀受賞者（Distinguished Winner）がWWDCに合わせて米国のアップル本社に招待されました。日本の優秀受賞者として、この3月に高校を卒業したばかりの伊藤璃乃さんがプレゼンに参加。会場には、ティム・クックCEOだけでなく、次期CEOのジョン・ターナスさんも顔を見せ、10代の若者が作った独創性豊かなアプリに目を輝かせていました。