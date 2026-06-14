あのメール、どこだっけ...そんなときメールアプリ備え付けの検索機能を利用しますが、差出人の名前やメアドで検索してもヒットしない、という経験を持つ人は多いはず。必要なメールがいざというとき見つからないと、困りますよね。

メールアプリの検索機能は「Spotlight」の技術に依存しています。ここでいうSpotlightは、フロントエンド(ホーム画面上を下方向へフリックすると現れる検索バー)ではなく、メールや写真などのアイテムがストレージに追加されたとき自動更新されるデータベースおよびその周辺技術のことです。メールアプリは、Spotlightにより維持されている受信メールのデータベースを検索対象としているのです。

Spotlightを利用した検索システムは速度に優れ、一瞬で検索結果を得ることができます。しかし、そのデータベース(Search Index)は随時更新が必要なため、メールの受信が反映されるまでタイムラグが生じることがあります。検索語の利用頻度があまり考慮されていない設計もあり、過去に受信したメールが出てこない、という問題も生じがちです。

WWDC 2026で発表されたiOS 27では、この問題が解決される道筋が示されました。メールアプリの検索基盤であるSpotlightにメスを入れ、再設計されたSearch Indexとランキングシステムを導入した新アルゴリズムが用意されることになったのです。

新規コンテンツは即時にインデックス化されるとのことですから、受信したばかりのメールも検索しやすくなります。ランキングシステムの導入により、検索結果上位に適切なメールが表示されるようになるため、過去に受信したメールも探しやすくなることが期待されます。

iOS 27においてSpotlightは、Apple Intelligenceにおける推論エンジンのFoundation Modelsと接続されることになりました。メールアプリとの直接的な関係は示されていませんが、将来はより賢く検索できるようになりそうです。