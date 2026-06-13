Apple IntelligenceとSiri AI、どう違う?

WWDC 2026で発表された「Siri AI」。iPhoneに話しかけると、AIの力を借りていろいろな処理を賢く実行してくれます。基調講演では、Siriに話しかけて最近引っ越した友人の家を探してもらい、彼の家に立ち寄ってから近隣の公園へ向かう道案内をしてもらうというデモを披露していましたが、今後はそのようなiPhoneの使いかたが日常になるのかもしれません。

Siri AIはいわゆるAIの技術を利用していますが、疑問が生まれるかもしれません。Siri AIはApple Intelligenceと何の関係が? とか、iOS 26におけるSiriとApple Intelligenceとの関係とどう違う? といった疑問をこの際整理しておきましょう。

iOS 27では、整備された次世代のApple Intelligenceが導入されます。そこでApple Intelligence(Apple Foundation Modelsを内包)はiOSにおけるAIの基盤となり、その上位に写真編集やメッセージの返信提案といった機能が用意される、という階層構造で説明されるようになりました。Siri AIも、Apple Intelligenceの上位階層に位置する1つの機能という考えかたです。

そしてSiri AIは、人間とiPhone/Apple Intelligenceをつなぐインターフェイスです。役割としてはアシスタント、人間と対話する窓口という位置付けです。Siri AIそのものにAIとしての機能はありません。

なお、iOS 26の時点でApple IntelligenceとSiriは上下関係にありません。SiriからApple Intelligenceの機能を呼び出すことはできますが、あくまでSiriは独立した音声アシスタントで、Apple Intelligenceに依存していません。どちらかといえば並列の関係ですから、iOS 27では構造が大きく変わったと理解すべきでしょう。