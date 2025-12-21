12月16日、iOS 26.2のアップデートが提供されました。今回はここに含まれる機能強化のうち、「リマインダー」のアラーム機能をご紹介します。慌ただしい年末年始、普通の通知では見落としてしまいがちな方も、これなら強制的に気付けるはずです。

「リマインダー」のアラーム機能をオンにする方法

はじめに、リマインダーに新しく追加されたアラーム機能を使えるように設定します（初回のみ）。

iOS 26.2へのアップデートがまだの場合は、先にアップデートを完了させましょう。アップデートは「設定→一般→ソフトウェアアップデート」で確認できます。

アップデートが完了したら、下記の手順で設定します。

  • 「設定」を開き、［アプリ］→［リマインダー］の順にタップ。［アラーム］をオンにします

    「設定」を開き、［アプリ］→［リマインダー］の順にタップ。［アラーム］をオンにします

リマインダーの作成画面でアラームを設定する方法

次に、リマインダーを作成します。アラームは、新規リマインダー作成画面の「日付と時刻」に含まれる［緊急］でオンにできます。

  • 「リマインダー」アプリを開き、［＋］をタップして「新規リマインダー」作成画面を開きます。タイトルやメモを入力し、日付・日時を設定。［緊急］をオンにします。チェックをタップして設定完了

    「リマインダー」アプリを開き、［＋］をタップして「新規リマインダー」作成画面を開きます。タイトルやメモを入力し、日付・日時を設定。［緊急］をオンにします。チェックをタップして設定完了

既存のリマインダーも、日付・時刻の編集画面を開けば［緊急］を設定できます。

リマインダーのアラームが届いたら

設定した日時になると、アラーム（目覚まし）の形でリマインダーの通知が届き、停止させるまで鳴り続けます。

アラームは、iPhoneが「消音モード」でも「おやすみモード（初期設定）」でも鳴ってしまうのでご注意ください。

  • アラームの音と共に、リマインダーの通知が届きました。スライドすると音が止まります。音を止めた後も、通知パネルが通常より目立つ形で表示されます

    アラームの音と共に、リマインダーの通知が届きました。スライドすると音が止まります。音を止めた後も、通知パネルが通常より目立つ形で表示されます

  • すぐに実行できない場合は［スヌーズ］をタップ。後ほど再度通知されます。［スケジュールを変更］をタップすると、通知日時を変更できます

    すぐに実行できない場合は［スヌーズ］をタップ。後ほど再度通知されます。［スケジュールを変更］をタップすると、通知日時を変更できます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

この著者の記事一覧はこちら