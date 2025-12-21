12月16日、iOS 26.2のアップデートが提供されました。今回はここに含まれる機能強化のうち、「リマインダー」のアラーム機能をご紹介します。慌ただしい年末年始、普通の通知では見落としてしまいがちな方も、これなら強制的に気付けるはずです。

「リマインダー」のアラーム機能をオンにする方法

はじめに、リマインダーに新しく追加されたアラーム機能を使えるように設定します（初回のみ）。

iOS 26.2へのアップデートがまだの場合は、先にアップデートを完了させましょう。アップデートは「設定→一般→ソフトウェアアップデート」で確認できます。

アップデートが完了したら、下記の手順で設定します。

リマインダーの作成画面でアラームを設定する方法

次に、リマインダーを作成します。アラームは、新規リマインダー作成画面の「日付と時刻」に含まれる［緊急］でオンにできます。

既存のリマインダーも、日付・時刻の編集画面を開けば［緊急］を設定できます。

リマインダーのアラームが届いたら

設定した日時になると、アラーム（目覚まし）の形でリマインダーの通知が届き、停止させるまで鳴り続けます。

アラームは、iPhoneが「消音モード」でも「おやすみモード（初期設定）」でも鳴ってしまうのでご注意ください。