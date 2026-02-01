iOS 26では、「メモ」アプリが「マークダウン（Markdown）」という記法に対応しました。これにより、iPhone上で書いた文章を後から汎用性の高い形で共有したり、iPhone以外の場所で活用したりすることが容易になりました。

「マークダウン」とは

マークダウンとは、簡単な記号を使って文章に「見出し」「太字」「箇条書き」などの装飾や構造を追加できる、世界共通の記法（表記ルール）です。

マークダウンは、作成に使用に特別なアプリを必要としないこと、テキストを扱う多くのアプリが対応していること、簡単にHTMLへ変換できることなどから、ビジネス文書や技術系の文書で活用されています。

身近なところでは、生成AIのチャットにもマークダウンが用いられています。AIからの回答は、見出しや箇条書き、表組みなどを用いて、長い回答が見やすく整理されていますが、これらの書式にマークダウンが活用されているのです。

マークダウンの記法には、具体的には次のようなものがあります。

文頭に「#」をつけると見出しレベル1

文頭に「##」をつけると見出しレベル2（以下、レベル5まで）

文字列の前後を「**」で囲むと強調（太字）

文頭に「- 」または「* 」をつけると箇条書き

メモをマークダウン形式で書き出す方法

メモをマークダウン形式で書き出すには、次の手順で操作します。

メモに画像が含まれる場合は、画像も圧縮フォルダ内に同梱されるため、受け取った側は送信元のメモと同じ状態でファイルを開くことができます。