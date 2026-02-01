iOS 26では、「メモ」アプリが「マークダウン（Markdown）」という記法に対応しました。これにより、iPhone上で書いた文章を後から汎用性の高い形で共有したり、iPhone以外の場所で活用したりすることが容易になりました。

「マークダウン」とは

マークダウンとは、簡単な記号を使って文章に「見出し」「太字」「箇条書き」などの装飾や構造を追加できる、世界共通の記法（表記ルール）です。

マークダウンは、作成に使用に特別なアプリを必要としないこと、テキストを扱う多くのアプリが対応していること、簡単にHTMLへ変換できることなどから、ビジネス文書や技術系の文書で活用されています。

身近なところでは、生成AIのチャットにもマークダウンが用いられています。AIからの回答は、見出しや箇条書き、表組みなどを用いて、長い回答が見やすく整理されていますが、これらの書式にマークダウンが活用されているのです。

マークダウンの記法には、具体的には次のようなものがあります。

  • 文頭に「#」をつけると見出しレベル1
  • 文頭に「##」をつけると見出しレベル2（以下、レベル5まで）
  • 文字列の前後を「**」で囲むと強調（太字）
  • 文頭に「- 」または「* 」をつけると箇条書き
  • 図左側がマークダウン記法で書いた文章。右側が実際の表示です。マークダウンに対応したさまざまなアプリやWebサービスなどで表示できます

メモをマークダウン形式で書き出す方法

メモをマークダウン形式で書き出すには、次の手順で操作します。

  • 見出しや箇条書きなどの書式（画像もOK）が加えられたメモを開き、シェアボタンをタップします。シェアシートが開いたら［その他］をタップします

    見出しや箇条書きなどの書式（画像もOK）が加えられたメモを開き、シェアボタンをタップします。シェアシートが開いたら［その他］をタップします

  • ［マークダウンとして書き出し］をタップ。マークダウンのファイルが圧縮されて書き出されます。再度シェアシートが表示されたら送信先をタップします。圧縮ファイルが添付やチャットなどの形で送信されます

    ［マークダウンとして書き出し］をタップ。マークダウンのファイルが圧縮されて書き出されます。再度シェアシートが表示されたら送信先をタップします。圧縮ファイルが添付やチャットなどの形で送信されます

メモに画像が含まれる場合は、画像も圧縮フォルダ内に同梱されるため、受け取った側は送信元のメモと同じ状態でファイルを開くことができます。

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

