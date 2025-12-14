iOS 26では、「メッセージ」の会話と「FaceTime」の通話で「ライブ翻訳」機能が使えるようになりました。翻訳アプリを経由する手間なく、画面上でリアルタイムに会話が翻訳されます。

なお、この機能はApple Intelligenceに対応しているiPhoneでのみ使用できます。あらかじめApple Intelligence機能をオンにしておきましょう。

  • 「設定」を開き、［Apple IntelligenceとSiri］をタップ。［Apple Intelligence］をオンにしておきます

メッセージにライブ翻訳機能を追加する方法

「メッセージ」アプリでライブ翻訳機能を使用するには、最初に外国語のメッセージが届いた際に「翻訳元」と「翻訳先」の言語を選択し、必要な言語をダウンロードする必要があります。

  • 外国語のメッセージが届いたら、最上部にある相手のアイコンをタップ。次の画面で［自動的に翻訳］をタップします

  • 「翻訳元」と「翻訳先」の言語をタップします。必要な言語が自動的にダウンロードされます（初回のみ）

  • 元の画面に戻ります。これでライブ翻訳機能が使用できるようになりました。メッセージを送受信すると、自動的に翻訳されます

初回は翻訳言語をダウンロードするため、通信環境によっては時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

メッセージのライブ翻訳は、中国語（簡体字）、英語（英国、米国）、フランス語（フランス）、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン）に対応しています。

ライブ翻訳を停止する方法

ライブ翻訳を停止したい場合は、下記の手順で操作します。

  • メッセージの下部に表示される［＊＊語を翻訳中］をタップ。メニューから「翻訳を停止」をタップします

FaceTimeの会話をライブ翻訳する方法

同様に、FaceTimeでも会話をリアルタイムで翻訳することが可能です。設定は通話の開始後に行います。

  • FaceTimeで通話を開始します。通話中に［…］をタップ→メニューが表示されたら［ライブ翻訳］をタップ

  • 「翻訳元」と「翻訳先」を選択して、［翻訳を開始］をタップします。これで通話中に音声がリアルタイム翻訳されます

こちらも初回は翻訳言語をダウンロードするため、通信環境によっては時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

なお、ライブ翻訳は「電話」でも使用できます。

