iPhone用の最新OS「iOS 26.1」が公開されました。AirPodsを用いたライブ翻訳がついに日本語に対応するなど、さまざまな改良が図られています。
個人的にうれしいアップデートとなったのが、ロック画面のスワイプでカメラアプリが起動するのをオフにする機能が追加されたこと。電車内や街中など周囲に人がいる状況で意図せずカメラアプリが起動すると、あらぬ疑いをかけられかねません。そのようなトラブルを防げるので、ぜひ活用してほしいと感じます。
iPhoneは、ロック画面にあるカメラボタンをタップするだけでなく、ロック画面を左にスワイプすることでもカメラアプリが起動できます。スワイプ操作はサッと起動できるので便利な半面、iPhoneを手にしている時に意図せず起動してしまう欠点がありました。
これまでも、スクリーンタイムの設定画面でスワイプによるカメラアプリの起動をオフにできましたが、この方法だとホーム画面のカメラアイコンも表示されなくなってしまうのが欠点でした。
今回、設定アプリの「カメラ」に、新たに「ロック画面をスワイプしてカメラを開く」の項目が追加され、ここをオフにすればホーム画面のカメラアイコンを残したまま、スワイプ操作でのカメラアプリ起動を無効化できます。
iOS 26.1、ほかにはおもに以下のような改良が図られています（Apple Intelligence関連の機能は対象機種のみ）。アップデートの対象はiPhone 11/iPhone SE（第2世代）以降のモデルなので、早めのアップデートがおすすめです。
- AirPodsを用いたライブ翻訳、新たに日本語にも対応
- Liquid Glassの透明度を抑えた「色合い調整」を追加
- Apple Musicのミニプレーヤーを表示している際、ミニプレーヤーを左右にスワイプすると前後に曲を送る機能を追加
- アラームを止める際、ボタンではなくスライド操作に変更。二度寝の心配を抑えられる