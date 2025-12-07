iOS 26では「メッセージ」の背景を会話の相手ごとに変えることができるようになりました。背景画像はお手持ちの写真から選択する他、アニメーション背景を選んだり、Playgroundでオリジナル画像を生成して設定することも可能です。

メッセージに背景を設定する方法

「メッセージ」の背景を変更するには、会話画面から相手のアイコンをタップします。

背景の選択肢が表示されます。以下、「お手持ちの写真を使う」「アニメーション背景を選ぶ」「Playgroundで生成する」の3つの方法を順番に説明します。

1）お手持ちの写真を使う方法

「写真」アプリに保存された写真から背景を選択します。

2）アニメーション背景を選ぶ方法

アプリ内にあらかじめ用意されたアニメーション背景から選択します。

3）Playgroundで生成する方法

Playground機能で、独自の画像を生成して背景に設定できます。なお、Apple Intelligence非対応のiPhoneではこの機能は使用できません。

メッセージの背景を使用する際の注意点

注意点1：メッセージに背景を設定できるのはiOS 26以降

この機能を使用できるのは、iOS 26以降です。アップデートされていないiPhoneでは、メッセージに背景を設定する機能が使用できません。また、自分のiPhoneがiOS 26でも、会話の相手側がiOS 26でない場合は、その相手との会話画面には背景を設定できません。

注意点2：相手側のメッセージ画面も変更される

メッセージの背景設定は、会話の相手側にも自動的に共有されます。背景を設定すると、相手側の背景も同時に変えてしまうことになるので、ご注意ください。

注意点3：iPadやMacのメッセージ画面も変更される

背景の設定は、同じApple IDで使用するMacやiPadにも共有されます。これは会話の相手側も同様で、相手のMacやiPadにも同じ設定が共有されます。