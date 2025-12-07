iOS 26では「メッセージ」の背景を会話の相手ごとに変えることができるようになりました。背景画像はお手持ちの写真から選択する他、アニメーション背景を選んだり、Playgroundでオリジナル画像を生成して設定することも可能です。

メッセージに背景を設定する方法

「メッセージ」の背景を変更するには、会話画面から相手のアイコンをタップします。

  • 「メッセージ」アプリで会話画面を開き、相手のアイコンをタップします。［背景］をタップすると、背景の編集画面が開きます

背景の選択肢が表示されます。以下、「お手持ちの写真を使う」「アニメーション背景を選ぶ」「Playgroundで生成する」の3つの方法を順番に説明します。

1）お手持ちの写真を使う方法

「写真」アプリに保存された写真から背景を選択します。

  • 背景の編集画面で［写真］をタップ。写真アプリから候補が表示されます。カテゴリや検索から、使いたい写真を探して選択します

  • プレビュー画面が表示されます。お好みでフィルターの種類やキーカラーを変更します。最後に右上のチェックボタンをタップして完了です

2）アニメーション背景を選ぶ方法

アプリ内にあらかじめ用意されたアニメーション背景から選択します。

  • 背景の編集画面にある「カラー」「空」「水」「オーロラ」は、画像がゆっくり動くアニメーション背景です。使いたい背景をタップすると、プレビューが表示されます。左右スワイプでバリエーションを選択し、最後に右上のチェックボタンをタップします

3）Playgroundで生成する方法

Playground機能で、独自の画像を生成して背景に設定できます。なお、Apple Intelligence非対応のiPhoneではこの機能は使用できません。

  • 背景の編集画面で［Playground］をタップ。下部の入力欄にキーワードを入力して、画像を生成します。気に入った画像ができたら右上のチェックボタンをタップします

  • プレビュー画面が表示されます。お好みでフィルターのスタイルやキーカラーを変更します。最後に右上のチェックボタンをタップします

メッセージの背景を使用する際の注意点

注意点1：メッセージに背景を設定できるのはiOS 26以降

この機能を使用できるのは、iOS 26以降です。アップデートされていないiPhoneでは、メッセージに背景を設定する機能が使用できません。また、自分のiPhoneがiOS 26でも、会話の相手側がiOS 26でない場合は、その相手との会話画面には背景を設定できません。

注意点2：相手側のメッセージ画面も変更される

メッセージの背景設定は、会話の相手側にも自動的に共有されます。背景を設定すると、相手側の背景も同時に変えてしまうことになるので、ご注意ください。

  • 背景を設定すると、会話の相手側のメッセージ画面も同じ背景に変更されます

注意点3：iPadやMacのメッセージ画面も変更される

背景の設定は、同じApple IDで使用するMacやiPadにも共有されます。これは会話の相手側も同様で、相手のMacやiPadにも同じ設定が共有されます。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

