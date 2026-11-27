Joshinが、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM6」専用の純正ケースカバー「HAC-1000XM6C」を抽選で2名にプレゼントするXキャンペーンを開催している。WF-1000XM6の期間限定値下げを記念した企画で、応募締め切りは12月6日23時59分。

JoshinはWF-1000XM6を11月27日から12月23日までの期間限定で値下げしており、価格は39,600円から35,640円になる。

ブラックとライトグレーを各1名に、抽選結果はその場で確認

今回のキャンペーンは、WF-1000XM6専用ケースカバー「HAC-1000XM6C」を2色1個ずつ、合計2個をプレゼントするというもの。賞品の色は選べない。

HAC-1000XM6C-B（ブラック）：1名

HAC-1000XM6C-H（ライトグレー）：1名

「HAC-1000XM6C」は、ソニーが5月29日に発売したWF-1000XM6専用の純正ケースカバー。合成素材を使い、WF-1000XM6本体のカラーに合わせてブラックとライトグレーの2色を用意する。カバーに入れたまま、充電ケースのワイヤレス充電ができる。

応募するには、Joshin公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポストする。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携すれば応募完了となり、抽選結果はその場で確認できる。

応募締め切りは2026年12月6日23時59分。賞品の発送は12月上旬～中旬を予定している。

#SONY × #Joshin WF-1000XM6専用 純正レザーケースプレゼントキャンペーン✨ ／ 2026年2月に発売したばかりのWF-1000XM6が 11/27(金)～12/23(水)限定の大幅値下げ‼️ 39,600円(税込) → 35,640円(税込) ＼ お買い得になった「Bluetoothイヤホン」のレザーケースを2名様にプレゼント👀🤍 🎁【プレゼント賞品】 ・WF-1000XM6専用ケースカバー HAC-1000XM6C-B（ブラック） HAC-1000XM6C-H（ライトグレー） 各1個 計2個 📱【応募方法】 ① @joshin_info をフォロー ②この投稿をリポスト🔁 ③以下リンクにてXを連携 🔗https://t.co/laKHR3Krcs 結果はその場でわかります🤭✨ 📅【締切】2026年12月6日（日）23:59 📦【商品発送】2026年12月上旬～中旬（予定） たくさんのご応募、お待ちしております👀🤍 — ジョーシン【公式】 (@joshin_info) November 27, 2026

編集部メモ

WF-1000XM6は、ソニーが2026年2月13日に発表し、2月27日に発売した完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル。前モデル「WF-1000XM5」から片耳あたりのマイクを3基から4基に増やし、新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3e」を搭載してノイズキャンセリング性能を高めている。HAC-1000XM6Cの価格はオープンで、Joshin webショップでの販売価格は6,710円。