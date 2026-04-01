2026年4月1日、家電量販店「ジョーシン」で知られる上新電機株式会社が社名を変更し、新たに「株式会社Joshin」になりました。ジョーシン専用QUOカードPayが1,000名に当たる、社名変更を記念したプレゼントキャンペーンも始まっています！

家電のイメージが強いJoshinですが、「電機の枠にとらわれない柔軟な企業を目指す」として、社名を「上新電機株式会社」から「株式会社Joshin」に変更。社名は変わっても、社是「愛」の精神は変わらず、これまでと同じく「まごころサービス」を追求していくとしています。

社名変更を記念して4月1日から開始した「新社名変更キャンペーン【X】」では、抽選で1,000名にジョーシン専用QUOカードPay（500円分）が当たります。応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)すれば応募完了です。応募は4月24日（火）いっぱいまで。