Joshinは10月31日と11月1日の2日間、ゲーム体験イベント「ジョーシンゲームフェス2026」を開催する。これに先立って10月20日より、公式Xで「ジョーシンゲームフェス2026 広めてください!! プレゼントキャンペーン」を開始した。

賞品として、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」などが用意される。キャンペーンへの応募はXのフォローとリポスト、専用ページでのX連携で受け付ける。抽選結果はその場でわかるインスタントウィン形式で、応募締切は10月31日23時59分。

「ジョーシンゲームフェス2026」広めてください!! プレゼントキャンペーン

PS5本体とPlayStation公式ライセンスTシャツをプレゼント

「ジョーシンゲームフェス2026」は、10月31日と11月1日の2日間にわたり、ジョーシン日本橋店7Fイベントホール（大阪市浪速区）で開催されるゲーム体験イベント。会場では『ドラゴンクエストVII Reimagined』『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』『ぽこ あ ポケモン』『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』など、発売前の新作を含むさまざまなゲームを試遊できる。一部のタイトルでは、試遊した人へのノベルティプレゼントも行われる。開催時間は両日とも10時～17時で、参加は無料。

イベント開催に先立って公式SNS上で告知された「ジョーシンゲームフェス2026 広めてください!! プレゼントキャンペーン」では、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用（CFI-2200B01）」1台と、ユニクロのPlayStationオフィシャルライセンスコレクションTシャツを賞品として用意した。Tシャツは「初代PlayStation レインボーラインアートデザインver.」と「プレイステーションファミリーロゴ ブロッキープリントver.」の2種類で、Lサイズ各2枚をプレゼントする。

応募するには、Joshin公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストしたうえで、キャンペーン情報ページでXアカウントを連携する。応募後、結果はその場で確認できる。

キャンペーンの応募締切は2026年10月31日23時59分。賞品の発送は2026年11月下旬を予定している。