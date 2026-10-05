家電量販店のジョーシンは、阪神タイガースのリーグ優勝を記念した「2026年阪神タイガース リーグ優勝 V2達成おめでとうセール」を開催している。ジョーシンカード会員を対象に、購入金額に応じた記念グッズのプレゼントやポイント進呈などを実施する。あわせて、XとInstagramでプレゼントキャンペーンも展開している。

「2026年阪神タイガース リーグ優勝 V2達成おめでとうセール」バナー

購入金額に応じて記念グッズ、ポイント進呈も

購入特典は、期間中の1回の買い上げ総額に応じて5種類を用意する。購入額2,000円以上で「阪神タイガース リーグ優勝記念ステッカー」（210×74mm）を全店合計先着30万人に、購入額5,000円以上で「阪神タイガース A4サイズペーパーフォルダ」を先着40万人に進呈する。いずれもジョーシンオリジナルの非売品で、1人1枚限りとなる。

購入額70,000円以上では、表と裏でデザインが異なる直径約40cmの「阪神タイガース ふわふわクッション」を先着5万人に、200,000円以上では「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 2026」のオリジナルジャージ（大人フリーサイズ、非売品）1着を先着5,000人にプレゼントする。各特典ともなくなり次第終了。

300,000円以上の購入者には、2026年シーズンに選手・監督が実際に着用した直筆サイン入りユニフォーム（上着）を抽選で全店合計20人に進呈。ユニフォームは藤川監督と選手19人の計20人分で、各1着。希望の選手・監督を選んで応募する形式で、複数回購入した場合も応募は期間内1回限りとなる。当選者には店舗から直接連絡し、店頭で引き渡す。引き渡しは2026年12月の予定という。

このほか、期間中に1回の家電商品の買い上げ金額が22,000円以上の会員には、500ポイントがもらえる引換券をプレゼントする。ポイントの引換期間は2026年11月20日から12月30日まで。なお一部商品は対象外。

「キッズランド」取扱店舗では、おもちゃ・模型で15％、テレビゲームソフト・アクセサリーで10％のポイントをプレゼントする。また、アプリのデジタル会員証を提示すると、電池・電球、各種メディア（BD・DVD・CD）、スマホアクセサリー、用紙などの同社指定商品が販売価格より最大10％引きとなる。この特典は期間中何度でも利用できるが、台数限定商品は対象外となる。

購入金額に応じた記念グッズのプレゼントと500ポイント引換券は、いずれもジョーシンカード会員が対象。当日の入会でも利用できる。ギフトカード・プリペイドカードの購入代金は対象外。なお、「Joshin webショップ」では企画内容が異なるとのこと。

Xではギフトカード、InstagramではSwitch 2のプレゼントも

SNSでは「阪神タイガースリーグ優勝 V2達成記念キャンペーン」を実施している。

Xでは「虎福ジャンボ」と題し、総額100万円分の「ジョーシンギフトカード（デジタル版）」を山分けするキャンペーンを開催する。内訳は、10万円分が1人、1万円分が10人、1,000円分が800人。ジョーシンの公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストしたうえで、投稿内のリンクからXを連携して応募する。応募期間は10月16日23時59分まで。

Instagramでは限定企画として、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」が当たるキャンペーンを2週連続で実施する。こちらもジョーシンの公式Instagramアカウントをフォローし、対象の投稿に「いいね」をしたうえで、リーグ優勝V2達成のお祝いメッセージをコメントすると応募できる。第1弾の締め切りは10月9日23時59分。