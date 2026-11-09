Joshinが、パナソニックの新型ヘアードライヤー「ナノケア EH-NB70」が抽選で3名に当たる「Panasonic ドライヤーnanocare 新製品発売記念プレゼントキャンペーン」を公式Xで開催している。応募締め切りは11月15日23時59分。

3色を各1名にプレゼント、抽選結果はその場で確認

今回のキャンペーンは、11月に発売されたパナソニックのヘアードライヤー「ナノケア EH-NB70」を各色1台ずつ、合計3台をプレゼントするというもの。

EH-NB70-K（アンバーブラック）：1名

EH-NB70-E（シアーベージュ）：1名

EH-NB70-P（ミスティローズ）：1名

応募するには、Joshin公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポスト。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携すればよい。抽選結果はその場で確認できるインスタントウィン形式だ。

応募締め切りは2026年11月15日23時59分。賞品の発送は11月下旬を予定している。

／ Panasonic ドライヤーnanocare 新製品発売記念プレゼントキャンペーン開催🤍 ＼ 🎁【プレゼント賞品】 ・Panasonic ヘアドライヤー nanocare（ナノケア） EH-NB70-K EH-NB70-E EH-NB70-P 各1台 計3名さま 📱【応募方法】 ① @joshin_info をフォロー ②この投稿をリポスト🔁 ③以下リンクにてXを連携 🔗https://t.co/2BZDb76E7m 結果はその場でわかります🤭✨ 📅【締切】2026年11月15日（日）23:59 📦【商品発送】2026年11月下旬（予定） たくさんのご応募、お待ちしております👀🤍 — ジョーシン【公式】 (@joshin_info) November 6, 2026

今回の賞品となる「ナノケア EH-NB70」は、パナソニックが11月に発売した新型ヘアードライヤー。小型・高回転モーターを搭載し、2025年発売の「EH-NA0K」と比較して速乾性能を約1.2倍に高めた。本体の体積も同モデル比で約35％削減しており、国内発売のナノケアシリーズで最もコンパクトなモデルとなっている。