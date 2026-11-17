Joshinがアイオーデータのスマートフォン用CDレコーダー「CDレコ6」を抽選で5名にプレゼントするXキャンペーンを開催している。賞品はホワイトモデルの「CD-6WW」で、応募締め切りは11月22日23時59分。

このキャンペーンに応募するには、Joshinの公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポストする。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携すれば応募完了となり、抽選結果はその場で確認できる。

賞品の発送は2026年12月上旬を予定している。

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パソコンを使わずにCDの音楽をスマホへ取り込み

今回の賞品「CDレコ6」は、音楽CDの楽曲をパソコンを使わずにスマートフォンへ取り込めるCDレコーダー。スマートフォンとはWi-Fiで接続し、専用アプリ「CDレコミュージック」を使って音楽を取り込む。

取り込んだ楽曲はCD音質で保存できるほか、Apple Musicの楽曲と組み合わせた再生にも対応する。SDカードやUSBメモリーへの楽曲コピーも可能だ。

編集部メモ

アイオーデータの「CDレコ6（CD-6Wシリーズ）」は2022年に登場した製品。音楽CDのタイトルや曲名、ジャケット画像を自動取得する機能を備え、取得できない場合はユーザーが画像などを設定できる。メーカー公式サイトによると、CD-6WWは11月17日時点で「在庫限り」となっており、後継モデルとして「CD-6WWA」が案内されている。今回のキャンペーン賞品は後継モデルではなく、CD-6WWである。