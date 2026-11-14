武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）の続編『バイオレント・ナイト2』（配給：東宝東和 提供：ユニバーサル・ピクチャーズ）が、2026年12月4日日米同時公開となる。それにちなんで、聖なる夜にとんでもないトラブルに巻き込まれるドタバタ映画を紹介しよう。聖夜に鳴り響くのはジングルベルなのか、それとも断末魔の叫び声なのか？

街中がイルミネーションで彩られ、誰もが温かな時間を過ごすはずのクリスマス。しかし、映画の世界では「なぜか聖夜に限ってとんでもないトラブルに巻き込まれる」不運（？）な男たちや家族が、数々の傑作エンタメを生み出してきた。12月4日日米同時公開となる『バイオレント・ナイト2』でも、サンタ（デヴィッド・ハーバー）がまさかの"魔法の力"を失い"ただのおじさん"になってしまい、華やかな季節の裏で、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちとの壮絶な戦いが描かれる。前作をさらにスケールアップさせた爽快アクションは、観る者すべてのアドレナリンを爆発させること間違いなしだ。

魔法を失い"ただのおじさん"になったサンタが、ショッピングモールで大暴れ！

――『バイオレント・ナイト2』（2026年12月4日日米同時公開）

前作で武装傭兵集団をハンマーひとつで粉砕し、世界中を熱狂させた"世界一危険なサンタ"（デヴィッド・ハーバー）。しかし今作では、＜クリスマスの本当の意味＞を見失ってしまい、なんと自らが"悪い子リスト"に登録されてしまう前代未聞の事態に!? 魔法のパワーを失い、頼みの超人力も封印された"ただのおじさん"になってしまったサンタ。アグリーセーターを着てトボトボと徘徊していたショッピングモールが、突如として冷酷な凶悪ギャングに占拠されてしまう。絶体絶命のピンチに、かつての闘争本能が再び覚醒！さらに、「サンタは1人じゃない」とばかりに、妻であるミセス・クロース（クリスティン・ベル）までもが参戦し、夫婦揃ってショッピングモールを戦場へと変貌させていく――！

聖夜のビルジャック！世界一ついてない男の孤軍奮闘アクション

――『ダイ・ハード』（1988）

クリスマスイブ、別居中の妻に会うためロサンゼルスのハイテク超高層ビル「ナカトミ・プラザ」を訪れたニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事（ブルース・ウィリス）。しかし、ビルは謎のテロリスト集団によって占領され、妻を含む大勢の社員が人質にとられてしまう。外部との通信を絶たれた極限状況の中、マクレーンは靴も履かない裸足のまま、たった一人でゲリラ戦を仕掛けていく。

「どうして俺がこんな目に……」とぼやきながら、ダクトを這いずり回り、ガラスの破片に足を切り裂かれながらも悪党を一人ずつ撃破していく泥臭い死闘！“クリスマス映画の金字塔”として愛され続ける、聖夜のハプニング・アクションの原点にして最高峰の1作だ。

家族に置いていかれた8歳児 VS. おマヌケ泥棒コンビの壮絶な知恵比べ！

――『ホーム・アローン』（1990）

クリスマスの家族旅行の朝、大混乱の中で自宅に1人取り残されてしまった8歳の少年ケビン（マコーレー・カルキン）。大好きなピザを独り占めし、自由を満喫していたのも束の間、留守宅を狙う２人組の強盗ハリー（ジョー・ペシ）とマーブ（ダニエル・スターン）が忍び寄る。ケビンは家を守るため、家中のおもちゃや日用品を駆使してトラップだらけの"要塞"を作り上げ、泥棒たちを迎え撃つ！

アイロンが顔面に直撃、バーナーで頭を焼かれ、ペンキ缶が頭上から降ってくるなど、痛快かつ過激なスラップスティック・コメディが炸裂。家族愛という温かいテーマの裏で繰り広げられる、聖夜の爆笑トラップ満載の本作は幅広い世代に今もなお愛される不朽の名作だ。

愛する息子のためにパパが暴走！おもちゃ争奪戦が街中を巻き込む大騒動へ

――『ジングル・オール・ザ・ウェイ』（1996）

仕事人間でいつも息子との約束を破ってばかりの父親ハワード（アーノルド・シュワルツェネッガー）。名誉挽回のため、息子がクリスマスプレゼントに熱望する超人気アクションフィギュア「ターボマン」を買うと約束するが、すっかり買い忘れて迎えたクリスマスイブ当日。街中の玩具店を探し回るも、どこも完売。同じくターボマンを探す郵便配達員マイロン（シンバッド）と激しい争奪戦を繰り広げる羽目に。

プレゼントひとつを巡って大の大人がショッピングモールで揉み合い、警察に追われ、最後にはパレードのヒーローショーに飛び入り参加して空を飛ぶ始末！シュワルツェネッガーの肉体派コメディ全開で描かれる、親父たちのドタバタ大暴走に爆笑し、家族の絆にも気づかされる心温まるクリスマスムービーだ。

『ダイ・ハード』を彷彿とさせる閉鎖空間でのギャング占拠劇に、『ホーム・アローン』のような日用品を駆使した容赦ないDIYおしおきアクション、そして『ジングル・オール・ザ・ウェイ』さながらのショッピングモールを巻き込む大混乱劇――名作たちのDNAを受け継ぎつつ、前作を遥かに凌駕するバイオレンス＆肉弾戦が炸裂する『バイオレント・ナイト2』。87ノース・プロダクションズが放つ、一年のストレスを一気に吹き飛ばす"聖夜の究極ストレス爆散エンターテインメント"がここに開幕する。

聖夜のトラブルは、映画にとって最高の調味料だ。悪い子リストに入り魔法を失ったサンタは、ショッピングモールを支配するギャングをおしおきし、本物のサンタとしてカムバックできるのか!? 今年の冬は、かつてないスケールとアドレナリンでお届けする、『バイオレント・ナイト2』の痛快バイオレンス劇を、ぜひ劇場のスクリーンで体感していただきたい。